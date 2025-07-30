İBB'nin Öğrenci İndirim Kararı İptal Edildi - Son Dakika
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İBB'nin Öğrenci İndirim Kararı İptal Edildi

30.07.2025 00:29
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İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 30 yaş üstü öğrencilere indirim oranının düşürülmesini iptal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin 11 Temmuz 2024'te, 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararı, İstanbul 2. İdare Mahkemesince iptal edildi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın Ağustos 2024'te İBB Meclisi kararının iptali için açtığı dava karara bağlandı.

İstanbul 2. İdare Mahkemesinin kararında, İBB Meclisi'nin 11 Temmuz 2024 ile UKOME'nin 25 Temmuz 2024'teki kararları ve bu kararların hazırlık sürecine ilişkin komisyon raporları incelendiğinde, 30 yaşından gün almış öğrencilere toplu taşıma ücretlerinde uygulanan farklı muameleye yönelik bir gerekçeye yer verilmediğinin görüldüğü aktardı.

Mahkeme kararında şöyle denildi:

"Davalı idare tarafından davaya konu karar tesis edilirken, 30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim seviyesindeki (Ortaöğretim/Yükseköğretim) ve eğitim türündeki (Açık Eğitim/Örgün Eğitim) farklılıklar ile istihdam edilip edilmedikleri, gelirlerinin bulunup bulunmadığı hususları dikkate alınarak bir sınıflandırmaya gidilmediği, kişiler arasındaki bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulmadığı anlaşılmakla birlikte, 30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim seviyesi, eğitim türü, gelir durumu gibi farklılıkları gözetilmeksizin yalnızca bu yaş grubunun iş gücüne katılımının yüksek olduğu varsayımına dayalı olarak yapılan toplu taşıma ücret düzenlemesinin, elde edilmek istenen kamu yararı ile farklı ücretlendirmeye tabi tutulan 30 yaşından gün almış öğrencilerin hakları arasında adil dengeyi zedeleyici nitelikte olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

Kararda, 30 yaş sınırının kaldırıldığı ve dava konusu işlemin iptaline hükmedildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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