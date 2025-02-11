İBB'nin Tech İstanbul Demo Day Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB'nin Tech İstanbul Demo Day Etkinliği

İBB\'nin Tech İstanbul Demo Day Etkinliği

İBB, Tech İstanbul programıyla girişimciliği teşvik ederek İstanbul'u inovasyon merkezi yapmayı hedefliyor.

11.02.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) teknoloji programı "Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un Dönüşüm Sahnesi" etkinliği, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Tech İstanbul'un programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ortaya çıkan girişimlerin kente ışık tutacak işbirlikleri noktasında çok verimli sonuçlarının olacağına inandığını söyledi.

Tech İstanbul markasını önemsediklerini belirten İmamoğlu, "Bu markanın yalnız İstanbul'da değil, tüm dünyada girişimcilik adına bir model olmasını arzuluyoruz. Bu anlamda çok güzel adımları atan bir merkez. Buralardan çıkacak ürünler hem şehrimize hem ülkemize katma değer katacak. Genç girişimcilerimizin azmi, yatırımcılarımızın desteği, paydaşlarımızın da ortaya çıkan güçlü sinerjisi bizi umutlandırıyor." dedi.

Sadece girişimcilere değil, inovasyonu ve teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürmek isteyen herkese ilham veren bir modelin sergilendiğini vurgulayan İmamoğlu, inovasyon merkezi olma sorumluluğunu en güçlü seviyeye taşımak için adımlar attıklarını anlattı.

İmamoğlu, yeteneğe kıymet veren anlayışı hem İstanbul'a hem de Türkiye'nin geleceğine taşıma arzusunda olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu liderliği, kentimizin, İstanbul'umuzun liderliğini ülkemizin liderliğine taşıyarak, özellikle Uzak Doğu'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ve kuzeydeki coğrafyaya varıncaya kadar bütün bu alanı, burayı çekim kuvveti haline getirmiş bir modelle ve tabii ki içini özgürlüklerle, demokrasiyle, adaletle, barışla, huzurla donatarak; işte o zaman güçlü bir katma değere kavuşmasını sağlamaktır hedefimiz."

Programda sunum yapan girişimciler, stantlarda projelerini tanıttı.

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'nin Tech İstanbul Demo Day Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 21:40:27. #1.11#
SON DAKİKA: İBB'nin Tech İstanbul Demo Day Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.