İBB Operasyonu: Ali Kurt Gözaltında

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB'ye yönelik 4. Dalga operasyonda gözaltına alınan 45 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki isimlerden KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un emniyet ifadesinde "Hakkımda iddia edilen suçlamaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor." dediği, avukatı Mehmet Zengin'in de "Atılı suçlamada bahsi geçen iddiaların esasen müvekkilimin şikayetçi olduğu ve vatandaşları mağdur eden gayrimenkul çetesinin varlığını kanıtladığını görmekteyiz. Bir çetenin afaki iddialarına itibar edilerek yıllarca devletine her türlü kurumda şerefi ile hizmet etmiş müvekkilimin gözaltında tutulması vicdanlara da ters düşmektedir." diye savunma yaptığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik 4. Dalga operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı. Gözaltına alınan 45 kişinin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı ve bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Ali Kurt'un avukatı: Tapelerle ilgili suçduyurusunda bulunacağız

Emniyette bazı tanıkların ifadesinin Ali Kurt'a sorulduğu öğrenildi. Ali Kurt'un ise tanıklardan birini 'trol' olarak tanımladığı, bir diğerini ise hakkındaki dolandırıcılık şikayetleri ile anımsadığını söylediği belirtildi. Emniyet ifadesinde çok sayıda ses kaydı da dinletilen Ali Kurt'un avukatı Mehmet Zengin'in "Ses kayıtları tapeler ve her türlü ilgili dinleme faaliyeti hukuka aykırıdır. İçeriği ve kaynağı da muğlak ve bağlamından kopuktur, bu konuda müvekkile usulü aşarak isnat edilebilecek her türlü esasa müessir iddiayı reddediyoruz. Özel hayatın gizliliğini yanlış, çarpık veya bağlamından kopuk şekilde ihlal eden bu tür içerikler için suç duyurusunda bulunacağız" dediği kaydedildi.

İddialararı reddetti

İfadesinde suçlamaları reddeden Ali Kurt'un ayrıca "Hakkımda iddia edilen suçlamaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben usulsüz ve hukuksuz hiçbir iş ve işlemde bulunmadım. Konu ile ilgili diyeceklerim bundan ibarettir." dediği öğrenilirken avukatı Mehmet Zengin'in 'gayrimenkul çetesi'ne şu sözlerle dikkat çektiği belirtildi:

"Vatandaşları mağdur eden gayrimenkul çetesinin varlığının kanıtladığını görmekteyiz"

"Öncelikle müvekkilim özelinde soruşturulan ana konu İstanbullunun sosyal konut hakkı ve deprem önlemleridir. Müvekkilimin ve kurumunun tek motivasyonu kentsel dönüşüm faaliyetlerine katkı sağlamak ve kamunun tüm tarafları ile iş birliği içerisinde çalışmaktır. Atılı suçlamada bahsi geçen iddiaların esasen müvekkilimin şikayetçi olduğu ve vatandaşları mağdur eden gayrimenkul çetesinin varlığını kanıtladığını görmekteyiz. Bir çetenin afaki iddialarına itibar edilerek yıllarca devletine her türlü kurumda şerefi ile hizmet etmiş müvekkilimin gözaltında tutulması vicdanlara da ters düşmektedir.

"Müvekkilimin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz"

Öncelikle her türlü ses kaydı ve sair tape iddialarını hukune ve usulen reddediyoruz müvekkilimin konutunda arama yapıldığı esnada hiçbir suç unsuru tespit edilmemesine rağmen görüntülerinin medyaya servis edilmesini itibarına ve hukuki durumuna yönelik bir art niyetli faaliyet olarak görüyoruz. Altını çizerek vurgulamak istiyoruz ki bu ifade kapsamında müvekkilime yöneltilen iddaalarda müvekkilim aleyhinde beyanda bulunan kişiler vatandaşları mağdur eden gayrimenkul çeteleridir ve bu konuda savcılıklarda aktif soruşturmalar yürütülmektedir. Müvekkilimin derhal serbest bırakılmasını ve kurumuna dönerek İstanbul'a olan hizmetine devam etmesini talep ediyoruz."