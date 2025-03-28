İBB Protestolarına Davada 74 Şüpheliye Hapis İstemi - Son Dakika
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İBB Protestolarına Davada 74 Şüpheliye Hapis İstemi

İBB'ye yönelik yasaklı gösterilere katılan 74 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

28.03.2025 22:16
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 59'u tutuklu 74 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliğinin kararıyla 19- 23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı, daha sonra bu kararın 4 gün daha uzatıldığı ifade edildi.

İstanbul genelinde farklı noktalarda söz konusu yasaklama kararlarına uyulmayarak çeşitli toplantı, gösteri ve yürüyüşler düzenlendiğinin belirlendiği aktarılan iddianamede, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kanuna aykırı olarak faaliyetlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda şüphelilerin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, eylem görüntüleri üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde her bir sanık yönünden ayrı ayrı araştırma tutanakları düzenlendiği, şahısların İstanbul Valiliğinin yasaklama kararına rağmen toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde yer aldığının sabit olduğu aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, ifade tutanakları, sorgu zaptları, kollukça düzenlenen araştırma tutanakları, yasaklama kararı ve dosya kapsamına göre sanıkların, İstanbul Valiliğince alınan yasaklama kararına, dağılmaları yönünde ikaz edilmelerine rağmen kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunmaya devam ettikleri, uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ederek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda belirtilen suçu işledikleri yönünde yeterli şüphe oluştuğu kaydedildi.

İddianamede sanıkların, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun "direnme" başlıklı 32. maddesinde yer alan "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılanlar, ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ederlerse, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmü uyarınca, 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Değerlendirilmek üzere gönderildiği İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmalarına 18 Nisan'da başlanacak.

Öte yandan, iddianamede dosya kapsamında haklarında yakalama emri düzenlenen ya da ayrıca değerlendirme yapılacak 25 şüpheli bakımından ise ayırma kararı verilerek, dosyanın ayrı soruşturma numarasına kaydedildiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Politika, Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Protestolarına Davada 74 Şüpheliye Hapis İstemi - Son Dakika

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