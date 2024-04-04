İBB Şehir Tiyatroları, Budapeşte\'de \'Savaş ve Barış\' oyununu sahneleyecek

Ramazan Bayramı İçin Otobüs Seferleri Dolu

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı dolayısıyla otobüs seferlerine yoğun talep olduğunu ve ek seferlerin de dolmaya başladığını belirtti. Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte günlük otobüs sefer sayısının pandemiden önceki seviyelere yaklaştığı ifade edildi. Özcan, vatandaşları korsan hususi taşımacılıktan kaçınmaları konusunda uyardı ve otogarlardan bilet almalarını önerdi. Otobüs firması yetkilileri de bayram için satılan biletlerin tükendiğini ve yeni seferler açarak yolcuları mağdur etmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.