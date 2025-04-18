İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi - Son Dakika
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İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

18.04.2025 14:37
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 100 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

"KONUTU TERK ETMEME" TEDBİRİ

Abbas, soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararla "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA İFADE VERDİ

Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

BİR TAHLİYE KARARI DAHA

Abbas'ın yanı sıra İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Emre Serkan Bayraktar için de tahliye kararı verildi.

MURAT ABBAS KİMDİR?

1969 yılında İstanbul'da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. 1994'te BDO Denet'te denetim asistanı olarak çalışmaya başladı.

PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk şirketlerinde finansal kontrolör ve finans müdürlüğü görevlerini üstlenen Abbas, 2014'te Zorlu Holding'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nden (PSM) sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Mart 2015'te PSM Genel Müdürü olarak atanan Abbas, 6 senelik görevi boyunca kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinden sorumlu oldu.

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Son Dakika Güncel İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Tuna güler:
    Şimdi Aktrolleri okumaya geldim. 21 28 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    tekfurtrolleri gözünüz aydin..hırsızınızın biri çıkmış.. 25 22 Yanıtla
  • furkan aydeniz:
    itirafçı olmuş olabilir 22 10 Yanıtla
  • Hasan Çavuş:
    Haberi okumadan yorum yapanlar komiksiniz... Adam itirafçı olmus bı haberi okuyun 15 5 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Eko da etkin pişmanlıktan yararlanabilir 6 11 Yanıtla
  • Bera Topal:
    Etkin pişmanlıktan yani ne biliyorsa anlatmıs savcılıkta tamam sen gidebilirsin demiş ..yani bu adam için iyi eko için kötü bir durum... serbest bırakıldığı için masum olmuyor isim iş herrsey vermis savcılığa sanırım 5 3 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Hayırmı beğler bu adli kontrol neyin innesi yoksa angarada dayım gerimi geldi 4 3 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Yakında birkaç kişi daha satar imaminoglunu zoru görünce öyle olur Her Şey Güzel Olacak 2 3 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    ROK 3 günde bu çok günde. 3 0 Yanıtla
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