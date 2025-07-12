İBB Soruşturmasında 8 Tutuklama

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında yapılan yeni operasyonda gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 10 kişiden 8'i tutuklandı.

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında yapılan yeni operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimliğe sevk edilen, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurddaş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk, İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan'ın şoförü Mustafa Bostancı, Ağaç AŞ. çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or, Ümit Polat ve iş insanı Bulut Aydöner tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Muhasebeci Zafer Çimen ve iş insanı Salih İlhan, 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

=========================

2- BEŞİKTAŞ'TA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ'ta seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü alev alev yandı. Yangını fark eden şoför yolcuları tahliye ederken, otobüsün yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş- Sarıyer hattında çalışan İETT'ye bağlı 40B hat numaralı özel halk otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför Hamit Tütüncü, otobüsü hemen yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olası bir tehlikeye karşı yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede alev topuna dönen otobüs, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

'ÜÇ KAPIYI DA AÇTIM, TAHLİYE ETTİM'

Otobüs şoförü Hamit Tütüncü, yaşadığı anları, "Motordan duman çıktı, seyir halindeydim. Arabayı boşalttım. Arabada iki tane yangın söndürme tüpü vardı, kullandım ama sönmedi. İtfaiyeyi bekledik. Aynadan gördüm, üç kapıyı da açtım, tahliye ettim arabayıö sözleriyle anlattı.

Yangın sırasında ölen ya da yaralanan olmadı. Otobüsün tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği olayda, Zincirlikuyu yönünde trafik durma noktasına geldi. Otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.