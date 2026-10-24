İBB, üç ilçedeki ilkokul çevresine 2 bin 100 metrekare kaldırım kazandırdı - Son Dakika
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İBB, üç ilçedeki ilkokul çevresine 2 bin 100 metrekare kaldırım kazandırdı

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İBB, üç ilçedeki ilkokul çevresine 2 bin 100 metrekare kaldırım kazandırdı
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İBB'nin Güvenli İlkokul Bölgeleri Projesi kapsamında üç ilçedeki üç ilkokulun çevresinde yaklaşık 2 bin 100 metrekare yeni kaldırım alanı oluşturuldu. Okul önlerinde motorlu araç trafiği azalırken her üç bölgede yaya güvenliği puanları belirgin arttı.

(İSTANBUL) İstanbul'da yürütülen "Güvenli İlkokul Bölgeleri Projesi" kapsamında, Küçükçekmece, Sultangazi ve Bahçelievler'de bulunan üç ilkokulun çevresinde yaklaşık 2 bin 100 metrekare yeni kaldırım alanı oluşturuldu. Okul önlerindeki motorlu araç trafiği önemli ölçüde azalırken, her üç bölgede de yaya güvenliği puanlarında belirgin artış sağlandı. Okul çevrelerinde yaya güvenliğini artırmayı amaçlayan projenin, İstanbul genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, proje kapsamında genişletilen kaldırımlar, daha güvenli yaya geçitleri ve trafik sirkülasyonuna yönelik düzenlemelerle çocukların trafikte taşıtlarla karşılaşma riskinin azaltılması amaçlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu yaklaşımı kent genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uluslararası yardım kuluşu Bloomberg Philanthropies tarafından desteklenen, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Vital Strategies ortaklığında yürütülen Sağlıklı Şehirler Ortaklığı'nın (Partnership for Healthy Cities) üyesi kentler arasında yer alıyor. İBB, 2019 yılından bu yana ortaklık kapsamında kent içi trafik güvenliğini artırmak ve yürüme ile bisiklet kullanımı gibi aktif ulaşım seçeneklerini özel motorlu araç kullanımına alternatif olarak teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

TAKTİKSEL ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Sağlıklı Şehirler Ortaklığı iş birliğinde hayata geçirilen "Güvenli İlkokul Bölgeleri Projesi", sahada uygulamaya geçirildi. İBB Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, İBB Trafik Şube Müdürlüğü ve Vital Strategies'in alt yüklenicisi olan ve mimarlık, kentsel tasarım alanında çalışan Superpool iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, üç ilçedeki ilkokul çevrelerinde çocukların okula güvenli erişimini sağlamak ve aktif ulaşımı teşvik etmek amacıyla taktiksel şehircilik uygulamaları gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin yapılan bilgilendirme şöyle:

"Her okulun çevresindeki sokakların özellikleri dikkate alınarak tasarlanan uygulamalar; yol boyamaları, esnek delinatörler, yatay yol işaretlemeleri ve trafik levhaları gibi pratik ve hızlı uygulanabilir düzenlemelerle hayata geçirildi. İBB, daha önce de trafik güvenliği alanındaki ilerlemeleri nedeniyle Sağlıklı Şehirler Ortaklığı tarafından takdir edilmişti.

TRAFİK AKIŞI VE ARAÇ GÜZERGAHLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Belirlenen okulların çevresindeki mevcut trafik ve ulaşım koşulları değerlendirilerek kaldırımların genişletilmesi, araç trafiğinin sakinleştirilmesi ve güvenli yaya geçişlerinin oluşturulması amacıyla bölgeye özgü kentsel tasarım çözümleri geliştirildi. Tasarımlar; yol yüzeyi boyamaları, esnek delinatörler ile yatay ve düşey trafik işaretlemeleri gibi taktiksel şehircilik araçları kullanılarak kısa sürede sahada uygulandı.

Yaya güvenliğindeki değişim, uluslararası düzeyde kabul gören Okullar için Yıldız Derecelendirme Sistemi (Star Rating for Schools – SR4S) yöntemiyle ölçüldü. Araçların seyir hızları, kaldırım genişliği, trafik işaret ve levhaları ile yaya geçitlerinin tasarımı gibi risk faktörlerini değerlendiren bu yöntem, yaya güvenliğini 0,1 ile 5,9 arasında değişen ondalıklı puanlarla derecelendiriyor.

PROJE KAPSAMINDA ÜÇ OKUL BÖLGESİNDE ÖNEMLİ İYİLEŞMELER SAĞLANDI

Küçükçekmece Akşemsettin İlkokulu: Araç sirkülasyonunun yeniden düzenlenmesiyle yaklaşık 600 metrekare yeni kaldırım alanı oluşturuldu. Uygulama sonrasında okulun hemen önündeki araç trafiği yüzde 29 azalırken, okul bölgesinin güvenlik puanı 1,6'dan 5,3'e yükselerek 5 yıldız seviyesine ulaştı.

Sultangazi Aydın Uçkan İlkokulu: Araç sirkülasyonunun yeniden düzenlenmesiyle yaklaşık 1.000 metrekare yeni kaldırım alanı kazandırıldı. Uygulama sonrasında okul önündeki araç trafiği yüzde 47 azalırken, bölgenin güvenlik puanı 1,5'ten 5,0'a yükselerek 5 yıldız seviyesine ulaştı.

Bahçelievler Yayla İlkokulu: Yaklaşık 500 metrekare yeni kaldırım alanı oluşturuldu. Trafik sakinleştirme uygulamaları sayesinde saatte 20 kilometrenin üzerinde hız yapan araçların oranı yüzde 23'ten yüzde 5'e geriledi. Okul bölgesinin güvenlik puanı ise 1,9'dan 5,6'ya yükselerek 5 yıldız seviyesine ulaştı.

ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ, HERKES İÇİN YÜRÜNEBİLİR BİR İSTANBUL

Güvenli İlkokul Bölgeleri Projesi, yayalara daha fazla alan ve öncelik sağlayarak, trafik kaynaklı riskleri azaltmayı ve çocukların okullarına yürüyerek güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen düzenlemeler, aynı zamanda tüm kentliler için daha erişilebilir sokaklar oluşturulmasına katkı sunuyor. Bu uygulamalar, İstanbul genelinde güvenli ve erişilebilir kamusal alanların yaygınlaştırılması ve aktif ulaşımın teşvik edilmesi açısından önemli bir adım niteliği taşıyor.

Üç okulun çevresinde hayata geçirilen düzenlemeler, sahadaki etkileri gözlemlemek ve kullanıcı deneyimlerini değerlendirmek amacıyla pilot uygulamalar olarak gerçekleştirildi. Öğrencilerden, velilerden, okul yönetimlerinden ve yerel paydaşlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda yapılacak değerlendirmelerin ardından, uygulamaların kalıcı hale getirilmesi ve İstanbul genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor."

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiEğitimGüncelSon Dakika

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