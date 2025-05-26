İBB'ye Yönelik Operasyonda Tutuklama Talebi - Son Dakika
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İBB'ye Yönelik Operasyonda Tutuklama Talebi

26.05.2025 21:44
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İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 kişi tutuklanmak üzere hakimliğe sevk edildi.

(İSTANBUL) İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınıp bu sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 36 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. 10 kişi hakkında da adli kontrol istendi. Tutuklama istenenler arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Koruma Müdürü Mustafa Akın da var.

18 Mart'ta İBB Başkanı, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilip ertesi günü gözaltına alınmasıyla başlayan 1. Dalga operasyona geçen sürede yenileri eklenmiş, son olarak perşembe sabahı 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından duyrulmuştu.

Gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen, çoğunluğu İBB bürokratı 46 kişi bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık ifadeleri akşam saatlerinde tamamlanan 36 kişi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 10 kişi hakkında adli kontrol istendi.

Tutuklama istenenler arasında, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, 2. Dalga operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılan isimlerden İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Koruma Müdürü Mustafa Akın, İBB iştiraki İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi ünlü projelere de imza atan Yapı Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başar Arıoğlu ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları Erdem Arıoğlu ve Sami Özge Arıoğlu ile yönetim kurulu üyesi Mustafa Erkan Saatçi de yer aldı.

Özgür Çelik'ten tepki:  Böyle bir yargı düzeni olmaz

Tutuklama taleplerinin kamuoyuna yansıdığı dakikalarda sosyal medyadan bir paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İBB soruşturmasındaki 46 arkadaşımız için 80 avukatla beraber Çağlayan Adliyesi'nin yedinci katındayız. Avukatlarımız, savcılığın hakimliğe sevk yazısını beklerken 10 kişi hakkında adli kontrol, 36 kişi hakkında tutuklama talebini televizyondan izleyen bir arkadaşımızdan öğreniyoruz! Böyle bir yargı düzeni olmaz. Güzel ülkemiz, milletimiz bu rezaletleri hak etmiyor." dedi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Ali Kurt, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Kiptaş, Hukuk, Son Dakika

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