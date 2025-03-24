İstanbul Valisi Gül: Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir - Son Dakika
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İstanbul Valisi Gül: Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir

İstanbul Valisi Gül: Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir

İstanbul Valisi Davut Gül, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto eden izinsiz gösterilere ilişkin açıklamalar yaptı. Gül "Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.

24.03.2025 04:16
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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin açıklama yaptı.

"KİŞİLER TEK TEK TESPİT EDİLMEKTEDİR"

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

"CAMİLERE ZARAR VERMEK AÇIK BİR PROVOKASYONDUR"

Gül, şunları kaydetti: "Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir."

İstanbul Valisi Gül: Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Gül: Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Kara kartal null:
    kamu düzenini bozan sizsiniz 59 24 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Elbet bu saltanat birgün sona erecek. Tüm bademlerin yargılanacağı günü iple çekiyorum. 45 23 Yanıtla
  • D Celik:
    yine camiller bira kutularını koyarlar yarın yine . Işıniz gücünüz dinle milleti kandırmak 41 20 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    Gazze için yuruslere kafelere saldıranlara neden ses cikarmadiniz diye sormazlar mi 39 19 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    SARAYIN TASMALI ÎTÎ BU DEVRAN DÖNECEK EŞKÎYALIĞINIZIN BEDELÎNÎ AĞIR ÖDEYECEKSÎNÎZ 22 14 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Gosteri yapmak esittir kamu duzeninin bozulmasi mi demek??? . O senin dedigin nedir İstanbul valisi "Gosteri sirasinda kamu duzenini bozan davranista bulunanlar" gosteri yapmak anayasal haktir. anayasa, soyut olan devlete sorumluluk yukler. bi x , y , z partisi isterse yuzde yuz oy alsin , anayasaya meydan okuyamaz. ozetle : yasakladim .. yasak ise kamu duzenini bozma olur . Her gosteriye ben bi bakayim isime gelirse izin vereyim diyemezsiniz.. peki neden buni diyebilir oldunuz... ? cunku halkin en buyuk cehaletlerinden birini hala kullaniyorsunuz... o da Devlet soyuttur, hukumetler somit.. yani hukumet devlet degildir... 6 0 Yanıtla
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