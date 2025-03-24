İstanbul Valisi Gül: Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir

Serkan Güngör:

Gosteri yapmak esittir kamu duzeninin bozulmasi mi demek??? . O senin dedigin nedir İstanbul valisi "Gosteri sirasinda kamu duzenini bozan davranista bulunanlar" gosteri yapmak anayasal haktir. anayasa, soyut olan devlete sorumluluk yukler. bi x , y , z partisi isterse yuzde yuz oy alsin , anayasaya meydan okuyamaz. ozetle : yasakladim .. yasak ise kamu duzenini bozma olur . Her gosteriye ben bi bakayim isime gelirse izin vereyim diyemezsiniz.. peki neden buni diyebilir oldunuz... ? cunku halkin en buyuk cehaletlerinden birini hala kullaniyorsunuz... o da Devlet soyuttur, hukumetler somit.. yani hukumet devlet degildir...