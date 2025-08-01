İBB Yolsuzluk Soruşturmaları Protesto Edildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan şüphelilerin yakınları, İstanbul'da yaptıkları basın açıklamasıyla tutuklamalara tepki gösterdi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan bazı zanlıların yakınları, Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, aile dayanışma çatısı altında buluştuklarını söyledi.

Zor zamanlarda bir arada olmanın, herkese güç verdiğini dile getiren İmamoğlu, "Hepimiz haksız ve hukuksuz biçimde, özgürlüğünden mahrum bırakılan birinin yakınıyız. Bir annenin, bir babanın, bir eşin, bir kardeşin, bir evladın yerini kimse dolduramaz. Bizler her gün ailemizden bir kişi eksik yaşıyoruz." diye konuştu.

Dayanışmalarının büyüdüğünü kaydeden İmamoğlu, "Her paylaştığımız hikaye, bir daha böyle hikayelerin yazılmaması içindir. Çünkü biz biliyoruz ki hikayemiz ortak, mücadelemiz ortak, geleceğimiz ortak. Bu hukuksuz sürece sessiz kalamayız. Ülkemizin, milletimizin ve tüm evlatlarımızın geleceği için, herkes için adalet, demokrasi ve güvenli bir gelecek talebimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Aile Dayanışma Ağı olarak birbirimize omuz veriyor, derdimize derman oluyoruz." ifadesini kullandı.

Protestoya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da katıldı.