İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltılar - Son Dakika
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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltılar

26.05.2025 22:29
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 46 şüpheliden 10'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan 46 şüpheliden 10'u adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen ve adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen 10 zanlının işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 10 şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheliler şöyle:

"İBB bilgisayar işletmenleri Fadime Şimşek İpşir ve Abdulbaki Yayla, İBB mühendisleri Atilla Alkan, Burak Salman, Davut Şener, Mehmet Zeki Ertürk, Sezen Algedik ve Ferhat Fazlıoğlu, İBB teknikeri Hakan Kuk ile Muhammet Burak Gönültaş."

Öte yandan tutuklanmaları talep edilen, aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da bulunduğu 36 zanlının hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde bazı usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine harekete geçilmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Ekiplerin, firari 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden Kadriye Kasapoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, istanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Kiptaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltılar - Son Dakika

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