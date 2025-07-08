İBB Yolsuzluk Soruşturmasında İlginç İfadeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, iş insanı Ali Nuhoğlu'nun şoförü O.K.D'den çeşitli zamanlarda para almadığını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Şahin, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği 24 sayfalık ifadede, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu beyan etti.

Babasıyla kurduğu "Sema İnşaat Turizm ve Gıda Sanayi Ticaret LTD Şti" isimli firmanın yüzde 45 ortağı olduğunu kaydeden Şahin, bunun haricinde ortağı olduğu firma bulunmadığını savundu.

Şahin'e, şüpheli Ali Nuhoğlu'nun "25 Temmuz 2024'te banka hesabımdan 520 bin dolar M.G. tarafından çekilmiştir. Çalışanım O.K.D'ye teslim edilen bu para Çırpıcı Parkı'nın alt tarafında bulunan İBB Hizmet Binası şantiyesinde Ahmet Şahin'e teslim edilmiştir. Şirket kayıtlarımda paranın Ahmet Şahin'e teslim tarihi 2 Ağustos 2024 olarak gözükmektedir. HTS kayıtlarından O.K.D. ile Ahmet Şahin'in bir araya geldikleri görülecektir. 21 Kasım 2024'te 1 milyon dolar Çırpıcı Parkı'nın alt tarafında bulunan İBB Hizmet Binası şantiyesinde çalışanım O.K.D. tarafından Ahmet Şahin'e teslim edilmiştir. Bu para şirket kasasından alınmıştır. Dekontu bulunmamaktadır. Önceki ifademde tarihlerde hata olduğunu görünce şirket kayıtlarımda araştırma yaptım. Paraların çekildiği tarihleri tespit ettim. Yine para teslimini yapan çalışanlarımla görüştüm. Tarihleri netleştirmeye çalıştım. Para teslimleri bankadan çekildiyse aynı gün ya da birkaç gün sonradır. Şirket kasasından alındıysa aynı gün veya birkaç gün içerisindedir." şeklindeki ifadeleri de okundu.

Şüpheli Şahin'e, Nuhoğlu'nun bahsettiği, kendisi tarafından alındığı iddia edilen paraların kim veya kimlere teslim edildiğinin yanı sıra bu kişiyle nasıl bir ticari ilişkisi olduğu da soruldu.

Ali Nuhoğlu'nun ismini kendisiyle ilgili çıkan haberlerden dolayı bildiğini öne süren Şahin, "Kendisini tanımam ve herhangi bir ilişkim bulunmamaktadır. Yukarıda benimle ilgili beyan ettiği hususları anladım ancak bunlar asılsızdır. Ben kimseden para almadım. Ben beyanda geçen O.K.D. isimli şahsı da tanımam, kendisiyle daha önce bir araya gelmedim." ifadelerini kullandı.

"Çırpıcı şantiyesinde Ahmet Şahin'le buluştum"

Sorgu sırasında O.K.D'nin savcılıkta verdiği şu ifadeler de okundu:

"Ali Nuhoğlu'nun şoförü olarak görev yapıyorum. Bahse konu Ahmet Şahin'i hayatımda 3 defa gördüm. İlk görüşmemiz, kendisinin Çırpıcı şantiyesine gelerek benimle tanışmak istediği için olmuştur. Bu şahsın numarasını Ali Bey'den aldım. Kendisini 2024 yılı haziran ayı gibi FaceTime isimli uygulama üzerinden arayarak şantiyeye davet ettim ve kendisine şantiyenin konumunu gönderdim. Telefonla görüşmemiz sonrasında Ahmet Şahin şoförüyle şantiyeye geldi. Kendisinin o dönem Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi olduğunu biliyordum. İlk görüşmemizde kendisiyle herhangi bir para konuşması geçmemiştir. Bu görüşmeden yaklaşık 1 ay sonra 25 Temmuz 2024'te Ali Nuhoğlu'yla beraber Aqua Florya'daki iş yerindeydik. Ali Bey bana ofiste para olduğunu, bu parayı alıp Ahmet Şahin'e teslim etmemi söyledi. Patronum olduğu için kendisine ne kadar para olduğunu veya niçin bu parayı götürdüğümü sormadım. Ali Bey'in yanından ayrılarak, Fikirtepe'deki ofisimizden çanta içerisinde döviz cinsi miktarını bilmediğim parayı alarak Çırpıcı şantiyesinde Ahmet Şahin'le buluştum. Ahmet Şahin buraya şoförüyle gelmişti. Araca yaklaşarak bagajına elimdeki çantayı bıraktım. Aramızda herhangi bir konuşma geçmedi."

O.K.D. ifadesinde, bu görüşmeden 4 ay sonra da Ali Nuhoğlu'nun verdiği paraları Ahmet Şahin'e teslim ettiğini, bunun dışında görüşmediklerini, çalıştığı süre içinde başka kimseye para götürmediğini, kendisine söylenen işi yaptığını, para teslim etmesinin nedenini sormasının uygun olmadığını belirtti.

Şüpheli Şahin, bu ifadeye yönelik, "Benimle ilgili ifade veren O.K.D. isimli şahsı yukarıda söylediğim gibi tanımam ve kendisiyle daha önce bir araya gelmedim. Yukarıda bahsettiği olaylar asılsızdır. Ben kimseden para almadım." beyanında bulundu.

"Adı geçen şahısla tesadüfi olarak denk gelmiş olabiliriz"

Ahmet Şahin'e, O.K.D. ile 2024'ün haziran, temmuz ve kasım aylarında ortak baz verisi verdiği aktarılarak, bunun nedeni soruldu.

Şüpheli Şahin, O.K.D'yle Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih'te ortak baz verdiğini tablodan gördüğünü, Fatih'te İBB Hizmet Binası, Bakırköy'de ise İBB Ek Hizmet Binası olduğunu anlatarak, "Bunlar haricinde Fatih, Bakırköy ve Zeytinburnu ilçelerinde İBB'nin sosyal tesisleri mevcuttur. Günlük yaşantımda buralara sık sık giderim. Benim bu ilçelerde baz vermemden daha doğal bir şey yoktur. Buralara sık sık gittiğim için adı geçen şahısla tesadüfi olarak denk gelmiş olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Şahin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.