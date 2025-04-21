İbn Haldun Akademi 25 Başladı

İbn Haldun Akademi 25'in programı, 140 farklı üniversiteden gençlerin yoğun katılımıyla İbn Haldun Üniversitesi'nde başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen akademinin ilki "Estetik" temasıyla 2023'de, ikincisi ise "Seyreltilmiş Zamanlar" temasıyla 2024'te düzenlenmişti.

Bu sene ise "Geliştiren Kültür ve İklim" temasını taşıyan akademi, 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

İstanbul'da yaşayan üniversiteli öğrenciler ve mezunlar programı yüz yüze takip edebilecek. Anadolu'nun dört bir yanından ise katılımcılar, programı eş zamanlı olarak çevrim içi izleyebilecek.

Akademiye bu yıl 140 farklı üniversiteden bine yakın katılımcı programa kayıt yaptırdı.

"Kültürel İklim" konusu masaya yatırılacak

Akademi programında "Geliştiren Kültür ve İklim" teması altında hem bireysel hem toplumsal planda teşvik ve motive edici, ümit verici, bilgi ve görgü alışverişini sağlayıcı dinamikler, muhitler, mahfiller, mekanizmalar, etkileşim ve iletişim fırsatları ile "kültürel iklim" konusu masaya yatırılacak.

Ayrıca program kapsamında yapılan makale yarışmasında dereceye girenlere "İbn Haldun Akademi 25 Teşvik Ödülleri" verilecek. Yarışmaya gönderilen makaleler, genel şartlar ve şekil şartları bakımından ön değerlendirmeden geçtikten sonra jürinin değerlendirmesine sunulacak.

Yarışmada kazananlara ödülleri, 24 Mayıs'ta akademinin kapanış töreninde verilecek. Ödül alanların makaleleri "ibnhaldunakademi.com" adresinde yayınlanacak.

Alanında önemli isimler akademide gençlerle bir araya gelecek

Akademi, her yıl Türkiye'de sosyal bilimlerin farklı alanlarından önemli isimleri konuşmacı olarak ağırlıyor. Daha önceki yıllarda Prof. Dr. İbrahim Kalın, Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Prof. Dr. Kemal Sayar'ın arasında olduğu isimler katılımcılarla bir araya geldi.

Bu yıl da akademi ve düşünce dünyasından önde gelen simalar katılımcılarla buluşuyor. Bu çerçevede İbn Haldun Akademi 25 programında Süleyman Seyfi Öğün,Feridun Yılmaz, Mahmud Erol Kılıç, Metin Kayahan Özgül, Celaleddin Çelik, Murat Pay, Halil Berktay, Alev Erkilet, Ekrem Demirli, Haşim Şahin, Vahdettin Işık, Enis Doko, Taha Burak Toprak, Cem Sökmen, M. Enes Dönmez, Abdullah Demir ve Elyesa Koytak ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı seminer ve konferans verecek.

Akademide 26 Nisan'da "Gelişen ve Geliştirmeyen, Tutucu ve Yaratıcı Kültürel Ortamlar" ile "Kültürel İklim ve Erdemli Toplumların Oluşumu" başlıklı seminer, Murat Pay'ın vereceği "Bir Kültür Fedaisi Olarak Türk Sineması" ve Dr. Öğretim Üyesi Cem Sökmen'in " Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İstanbul'un Kültürel İletişim Mekanları" başlıklı konferansı gerçekleştirilecek.

Programa dair detaylı bilgiye "ibnhaldunakademi.com" adresinden ulaşılabilir.