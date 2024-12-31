İbu Yanardağı'nda Uçaklar için Uyarı - Son Dakika
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İbu Yanardağı'nda Uçaklar için Uyarı

Endonezya'nın İbu Yanardağı'nda patlama sonrası uçuşlar kısıtlandı, bölge sakinlerine yasaklar getirildi.

31.12.2024 11:07
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CAKARTA, 31 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki İbu Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçmesi üzerine uçaklar için uyarı yayımlandı.

Yerel saatle sabah 05.18'de meydana gelen patlama, gökyüzünde 3 kilometre yüksekliğinde bir kül bulutu oluşturdu ve kraterin güneydoğu ile doğusuna yayıldı.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi tarafından yayımlanan uyarıda yanardağın yamaçlarında yaşayan bölge sakinlerinin, kraterin 5,5 kilometrelik yarıçapı içinde herhangi bir faaliyette bulunması yasaklandı. Volkanik küllerin yayılması sırasında açık havada bulunacak kişilere yüz maskesi, güneş gözlüğü ve burun koruyucu kullanmaları tavsiye edildi.

Batı Halmahera bölgesinde yer alan İbu Yanardağı'nda an itibarıyla en yüksek ikinci alarm seviyesi aktif durumda. Volkanik külün havacılık için oluşturduğu riskleri azaltmak amacıyla yanardağın beş kilometre yakınındaki irtifalarda uçuşlar kısıtlandı ve turuncu seviyede havayolu uyarısı yayımlandı. Havayolu şirketlerine ise hava trafiğini etkileyebilecek olası kül bulutlarına karşı tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

1.325 metre yüksekliğindeki İbu Yanardağı, Endonezya'nın 127 aktif yanardağından biri.

Kaynak: Xinhua

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