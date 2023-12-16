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İçişleri Bakanı: 2.842 firari yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 2.842 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen 'Çember-9' operasyonları kapsamında hakkında arama kaydı bulunan 2 bin 842 firarinin yakalandığını duyurdu. Firariler arasında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar, terör, kaçakçılık ve organize suçlar gibi çeşitli suçlardan arananlar bulunuyor.

İçişleri Bakanı: 2.842 firari yakalandı
16.12.2023 - 08:57,  Güncelleme: 08:59
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen "Çember-9" operasyonları kapsamında hakkında arama kaydı bulunan 2 bin 842 firarinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 3 günde, 81 ilde arama kaydı bulunan firarilere yönelik eş zamanlı "Çember-9" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Operasyon kapsamında hakkında arama kaydı bulunan 2 bin 842 firarinin yakalandığını belirten Yerlikaya, yakalananlardan 2 bin 820'sinin 0-5 yıldır, 14'ünün 5-10 yıldır, 8'inin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığını belirtti.

Yerlikaya, firarilerden 199'unun hırsızlık,132'sinin dolandırıcılık, 65'inin yağma, 38'inin adam öldürme, 35'inin cinsel suçlar, 480'inin narkotik suçlar, 43'ünün terör, 334'ünün kaçakçılık ve organize suçlar nedeniyle aramasının bulunduğunu kaydetti.

Bu kişilerin yol aramalarında, ev ve iş yerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonları yöneten valiler, kaymakamlar, il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri, sahil güvenlik komutanlığını ve operasyonlara katılan polis ve jandarmaları tebrik etti.

Paylaşımında operasyona ilişkin videoya da yer veren Yerlikaya, "Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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İçişleri Bakanı, Narkotik, Çember, Son Dakika

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