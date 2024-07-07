İçişleri Bakanı: 2 Milyon 408 Bin 77 Araç Denetlendi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 2 Milyon 408 Bin 77 Araç Denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 2 milyon 408 bin 77 aracın denetlendiğini açıkladı. Denetimler sonucunda hız kurallarına uymayan 115 bin 662 sürücüye işlem yapıldı. Toplamda ise 441 bin 910 araç ve sürücüye işlem uygulandı.

07.07.2024 10:00
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(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Haziran-4 Temmuz 2024 tarihleri arasında 2 milyon 408 bin 77 aracın denetlendiğini bildirdi. Yerlikaya, denetimlerde 115 bin 662'si hız kurallarına uymayan sürücüler olmak üzere toplam 4?41 bin 9?1?0? araç ve sürücü hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, yapılan trafik denetimleriyle ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, 27 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 408 bin 77 aracın denetlendiğini bildirdi. Yerlikaya, denetimlerde toplam 441 bin 910 sürücü ve araca işlem yapıldığını bilgisini paylaştı.

Yerlikaya'nın paylaşım şöyle:

"Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 27 Haziran-4 Temmuz 2024 tarihleri arasında, 2? Milyon 4?0?8? bin 7?7? araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 2?1?5? sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 1?1?5? bin 6?62?; periyodik muayenesi yaptırılmamış 2?4? bin 7?3?8?; emniyet kemeri kullanmayan  2?3? bin 6?0?9?; sürücü belgesiz araç kullanan 1?4? bin ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9? bin 2?8?7? olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 4?41 bin 9?1?0? araca/sürücüye işlem yapıldı."

Bakan Yerlikaya, sürücülere hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmayı ihmal etmemeli uyarısı da yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 2 Milyon 408 Bin 77 Araç Denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 2 Milyon 408 Bin 77 Araç Denetlendi - Son Dakika
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