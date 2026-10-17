İçişleri Bakanı Çiftçi, İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bugün ve yarın yurdun birçok bölgesinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün İstanbul'da yağışların yerel olarak kuvvetli, öğleden sonra ise çok kuvvetli ve şiddetli olmasının beklendiğini belirtti.

Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak beklendiğini aktaran Çiftçi, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğusunda ise yer yer çok kuvvetli sağanak öngörüldüğünü bildirdi.

Çiftçi, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Konya'nın batısı ile ilerleyen saatlerde Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini kaydetti.

Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğini belirten Çiftçi, Muğla çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Çankırı, Kırıkkale ve Bolu'da ise yerel olarak kuvvetli sağanak öngörüldüğünü ifade etti.

Çiftçi, bugün Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde fırtına beklendiğini aktaran Çiftçi, gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop çevreleri ve Samsun'un iç kesimlerinde kuvvetli fırtına öngörüldüğünü kaydetti.

Çiftçi, yarın Bolu, Karabük, Çankırı, Çorum ve Tokat çevreleri ile Amasya'nın kuzeyi, Ordu'nun iç kesimleri ve Kastamonu'nun merkez ve güney kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirtti.

Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda da kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin edildiğini bildiren Mustafa Çiftçi, Karabük çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini ifade etti.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgar, fırtınaya bağlı çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Çiftçi, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.