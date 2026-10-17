İçişleri Bakanı Çiftçi, İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

İçişleri Bakanı Çiftçi, İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurdun birçok bölgesinde bugün ve yarın beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Çiftçi, İstanbul'da öğleden sonra çok kuvvetli yağış beklendiğini, ani sel ve su baskınına karşı tedbir alınmasını istedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bugün ve yarın yurdun birçok bölgesinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün İstanbul'da yağışların yerel olarak kuvvetli, öğleden sonra ise çok kuvvetli ve şiddetli olmasının beklendiğini belirtti.

Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak beklendiğini aktaran Çiftçi, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğusunda ise yer yer çok kuvvetli sağanak öngörüldüğünü bildirdi.

Çiftçi, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Konya'nın batısı ile ilerleyen saatlerde Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini kaydetti.

Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğini belirten Çiftçi, Muğla çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Çankırı, Kırıkkale ve Bolu'da ise yerel olarak kuvvetli sağanak öngörüldüğünü ifade etti.

Çiftçi, bugün Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde fırtına beklendiğini aktaran Çiftçi, gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop çevreleri ve Samsun'un iç kesimlerinde kuvvetli fırtına öngörüldüğünü kaydetti.

Çiftçi, yarın Bolu, Karabük, Çankırı, Çorum ve Tokat çevreleri ile Amasya'nın kuzeyi, Ordu'nun iç kesimleri ve Kastamonu'nun merkez ve güney kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirtti.

Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda da kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin edildiğini bildiren Mustafa Çiftçi, Karabük çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini ifade etti.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgar, fırtınaya bağlı çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Çiftçi, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
İçişleri BakanıHava DurumuAcil DurumİstanbulFırtınaFırtınaGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım
Mourinho’dan olay Arda Güler tepkisi Canlı yayında fena haşladı Mourinho'dan olay Arda Güler tepkisi! Canlı yayında fena haşladı
Aç kurtlar kapılara dayandı Halk diken üstünde Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde
Gece boyunca lapa lapa yağdı 20 santimetre kar var Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var
17:11
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
16:55
Fransa’da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
16:50
Dünya yıldızından korkutan haber Sedyeyle çıkarıldı
Dünya yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı
16:35
İmamoğlu çapraz sorguda Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
16:25
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
15:45
Ayazağa’daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 17:39:42. #7.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Çiftçi, İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei