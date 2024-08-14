İçişleri Bakanı: \'Narkoçelik-32\' Operasyonunda 3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 59 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-32' operasyonlarında; 3 ton 746 kilo uyuşturucu madde ile 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 520 zehir taciri ile sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; 1300 ekip, 3 bin 250 personel, 18 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 59 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik 'Narkoçelik-32' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, operasyonlarda 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını belirterek ayrıca 3 ton 746 kilo uyuşturucu madde ile 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti. Operasyonları gerçekleştiren ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" dedi.