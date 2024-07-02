İçişleri Bakanı: Provokasyonlara Gelmemeliyiz

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen provokatif eylemlerde 474 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 285'inin adli kaydı olduğunu belirterek, "Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Kayseri'de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir. Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir" dedi. Ayrıca vatandaşlara uyarıda bulunan Yerlikaya, "Kıymetli vatandaşlarım; provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" açıklamasında bulundu.