İçişleri Bakanı: 2 milyon 365 bin araç denetlendi, 445 bin sürücüye işlem yapıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 2 milyon 365 bin araç denetlendi, 445 bin sürücüye işlem yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 2 milyon 365 bin araç denetlendiğini ve 445 bin 375 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Denetimlerde çakar kullanımı, hız ihlali, periyodik muayene eksikliği, emniyet kemeri kullanmama, sürücü belgesiz araç kullanma ve zorunlu mali sorumluluk sigortası eksikliği gibi konular üzerinde durulduğu belirtildi.

01.09.2024 11:04
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 22-29 Ağustos tarihlerinde 2 milyon 365 bin 59 aracın denetlendiğini, 445 bin 375 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, 22-29 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendini belirtti. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 229, hız ihlalinde bulunan 123 bin 603, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 594, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 396, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 117 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 944 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 445 bin 375 sürücüye işlem yapıldığını bildiren Yerlikaya, yapılan denetimlerden görüntüleri paylaştı.

Yerlikaya, "Alkollü araç kullanımıyla mücadele 7/24 esasına göre trafik görevlilerimizce yapılmaktadır. Alkollü sürücü tespitine yönelik teknik cihazlar denetlemelerde etkin olarak kullanılmaktadır. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 2 milyon 365 bin araç denetlendi, 445 bin sürücüye işlem yapıldı - Son Dakika

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