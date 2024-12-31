İçişleri Bakanı Yerlikaya\'dan Yeni Yıl Mesajı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Yeni yıl; ülkemize, milletimize, başta Filistinli ve Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere mazlum milletlere ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirsin" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yeni yıl mesajında, "İçişleri Bakanlığımızın 623 bin personeliyle birlikte; gece gündüz, yaz kış demeden dağ başlarında, sarp kayalıklarda, uçsuz bucaksız ovalarda, Mavi Vatanımızın her damlasında görev yapan kahramanlarımızın yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl; ülkemize, milletimize, başta Filistinli ve Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere mazlum milletlere ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirsin" ifadelerini kullandı.