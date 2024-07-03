İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Tarihi sembol ırkçılıkla bir tutulamaz'

Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasına ilişkin, "Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz. 'Bizim Çocuklar'ın Almanya'da elde ettiği başarı, suni gündemlerle gölgelenemez." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve nefret söylemine milli değerlerimizde, kültürümüzde ve inancımızda yer yoktur. Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz. 'Bizim Çocuklar'ın Almanya'da elde ettiği başarı, suni gündemlerle gölgelenemez."