IDA Türkiye 2026'da kabloda işbirliği için Başoğlu Kablo ile Erat Kablo imza attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

IDA Türkiye 2026'da kabloda işbirliği için Başoğlu Kablo ile Erat Kablo imza attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IDA TÜRKİYE 2026'da Başoğlu Kablo ile Erat Kablo, data, koaksiyel ve fiber kablolarda teknoloji işbirliği için niyet protokolü imzaladı. Protokolü Tolga Başoğlu ve Fatih Erkan imzaladı; firmalar işbirliğinin Türk savunma sanayisine katkı sağlayacağını belirtti.

Savunma ve havacılık sektöründe yerli ve yabancı temsilcileri buluşturan IDA TÜRKİYE 2026 Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri'nde, Başoğlu Kablo ve Erat Kablo arasında teknoloji ve ürün geliştirme amaçlı niyet protokolü imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından düzenlenen etkinlik Congresium Ankara'da devam ediyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve savunma sanayisi paydaşlarını bir araya getiren etkinlik kapsamında çeşitli işbirliklerine yönelik imza törenleri düzenleniyor. Bu kapsamda, BAŞOĞLU Kablo ve Profil Sanayi Ticaret AŞ ile ERAT Kablo arasında sektörel güç birliğine gidildi.

İki firma arasındaki "Data, koaksiyel ve fiber kablolarda ürün geliştirme ve teknoloji işbirliğine yönelik niyet protokolü", Başoğlu Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Başoğlu ile Erat Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan tarafından imza altına alındı.

"Savunma sanayisine destek olmaya devam edeceğiz"

Başoğlu Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Başoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, anlaşmanın her iki firma için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Koaksiyel, data kabloları ve fiber optik alanında başarılı bir işbirliği yürüteceklerini belirten Başoğlu, "Türk savunma sanayisine iki firma olarak güçlerimizi birleştirerek destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erat Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan da uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından önemli bir protokole imza attıklarını dile getirdi.

Anlaşmanın Türkiye'nin teknolojik altyapı ihtiyaçlarına yanıt vereceğini vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Özellikle kablolama sektöründe teknolojik altyapıya hitap edecek koaksiyel data kablosu ve fiber optik kablolarda çok ciddi anlamda katma değer sağlayacağına inandığımız bir işbirliği protokolünü imzaladık. Ümit ediyorum ki bu yeni bir başlangıcın ilk adımıdır. Son dönemde bir sanayici olarak üzerine düşerek sürekli telkinde bulunduğum bir şey var: 'Kendini seven ithalat yapar, ülkesini seven ihracat yapar.' Ülkemizi ihracat noktasında da çok büyük bir noktaya getireceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA
Fatih ErkanTeknolojiHavacılıkTürkiyeEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Teklif verildi Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu Hayatı değişti Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti
15:29
Eski Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray’a olay hareket Resmen dalga geçti
Eski Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray'a olay hareket! Resmen dalga geçti
15:17
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
15:17
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı Okula 1 gün ara verildi
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi
15:16
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
15:15
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir
14:12
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 15:39:41. #.0.2#
SON DAKİKA: IDA Türkiye 2026'da kabloda işbirliği için Başoğlu Kablo ile Erat Kablo imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei