İdlib'de Saldırı: 8 Sivil Hayatını Kaybetti

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Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kent merkezine düzenlediği saldırılarda 8 sivilin hayatını kaybettiği, 63 sivilin yaralandığı bildirildi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları sabah saatlerinden itibaren İdlib merkeze en az 9 hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 sivil yaşamını yitirdi, 30'u çocuk 8'i kadın 63 sivil yaralandı.

Kentte bir pazar yeri ve sivil yerleşimi hedef alan saldırılar, hasara yol açtı.

Halep ve İdlib'deki çatışmalar

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.