İDOB'dan Viva Puccini Konseri

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 16 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek "Viva Puccini" konserinde sanatseverlerle buluşacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konserde opera dünyasında tutkunun ve zarafetin ustası olarak bilinen Giacomo Puccini'nin eserleri seslendirilecek.

Konserde "Tosca", "Manon Lescaut", "Suor Angelica", "La Boheme" ve "Turandot"un aralarında olduğu, unutulmaz operalardan aryalar dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Konserde solist olarak Perihan N. Artan, Burak Dabakoğlu, Özgecan Gençer, Alper Göçeri, Efe Kışlalı ve Hande Soner Ürben, Fügen Yiğitgil'in piyanosu eşliğinde sahnede olacak.