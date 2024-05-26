İDOB Modern Dans Topluluğu İstanbul\'un \'Rezonans\' adlı eseri prömiyer yaptı

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu İstanbul'un hazırladığı "Rezonans" Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda prömiyer yaptı.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, üç bölümden oluşan programda, İtalyan koreograf Erika Silgoner'in "Pasion S", sanatçı Evrim Akyay'ın "Rutin" ve Güney Koreli koreograf Dong Kyu Kim'in "Heyecan" eserleri yer aldı.

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi işbirliği ile hazırlanan dans gösterisinin müziklerine ise Onur Seçki, Tuluğ Tırpan ve Jiho Jang imza attı.

Topluluğun 2023-2024 sanat sezonundaki son prömiyeri "Rezonans"'ın gelecek sanat sezonunda da sanatseverlerle buluşması planlanıyor.