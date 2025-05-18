İDOB'un 'Gilgameş' Operası Dünya Prömiyerini Yaptı - Son Dakika
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İDOB'un 'Gilgameş' Operası Dünya Prömiyerini Yaptı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Gilgameş' operasını 16. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde sahneledi.

18.05.2025 11:17
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İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahnelediği "Gilgameş" operasının dünya prömiyeri, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde gerçekleşti.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gösterim öncesi yaptığı açıklamada, sezon boyunca seyirci rekorlarına imza attıklarını söyledi.

Sağtürk, "Sanat üretimimizde gerçekleştirdiğimiz 44 prömiyer ile en üretken dönemlerden birini yaşadığımız bu süreçte asli görevlerimizden biri de Cumhuriyet'imizin yetiştirdiği değerli hocalarımızın ortaya koyduğu ve daha önce hiç sahnelenmemiş eserlerini, kurumumuzun değerli ekibiyle tahlil etmek, değerlendirmek, sahneye taşımak ve seyircimizle buluşabilir hale getirmektir." diye konuştu.

İDOB'un Gilgameş operası ile adını tarihe yazacağını vurgulayan Sağtürk, şöyle devam etti:

"Bu akşam AKM Türk Telekom Salonu'nun görkemli atmosferinde, ülkemizin yetiştirdiği, 20. yüzyılın en büyük bestecilerinden Ahmet Adnan Saygun'un, kültürlerarasında köprü olma işlevi taşıdığı ve ana yurdunun düşünce dünyasını kavramsal çerçevede yorumladığı epik dram türündeki Gilgameş operasının büyülü diyarına ilk yolculuğu gerçekleştireceğiz. Bugün Gilgameş operası, dünya sahnesinde ilk kez siz değerli seyircilerimizle buluşuyor. Gilgameş, bilgisizlikten bilgiye geçişi tasavvufi bir şekilde ele almasından dolayı zamansız bir eser olma özelliğine sahip, özgürlük tutkusu destanıdır."

"Tüm ekip 6 ay boyunca büyük emek harcadı"

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün de Saygun'un başyapıtının 42 senedir sergilenmeyi beklediğini belirterek, "İDOB'un kurucusu Aydın Gün hocamızla Ahmet Adnan Saygun hocamız, bu eseri sahnelenmesi için uzun yıllar çok uğraştı fakat şanssızlıklardan bir türlü olamadı. Harika bir ekip, yaratıcı kadro, orkestra, koro, solist ve bale sanatçıları, teknik ekibimiz herkes yaklaşık 6 ay boyunca büyük bir emek harcadı ve şu an sizin karşınızdayız. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Eser, 20 Mayıs'ta yeniden sahnelenecek

Caner Akın'ın rejisiyle sahneye konulan eserde, İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı, İDOB Korosunu ise Volkan Akkoç yönetti.

Eserin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını Cem Yılmazer, video tasarımını Aisha Hajiyeva, koreografisini de Deniz Özaydın hazırladı.

Eserde Hüseyin Likos, Alican Güçoğlu, Yılmaz Berkay Günay, Aylin Ateş, Burak Bilgili, Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Gökhan Ürben, Asude Karayavuz, Kılıç Aslan, Melike Manav Yalçın, Nursel Dinler Yazman, Neslişah Pekin, Burcu Soysev, Berin Kocabaşoğlu, Merve Topaldemir, Pınar Koç, Zeynep Halvaşi, Buket Polat, Agit İşcan, Ecem Ovat, Emre Güngör, Mualla Dedemen, Banu Ergün, Ahmet Baykara ve Alper Saldıran sahne aldı.

Eser, 20 Mayıs'ta AKM'de yeniden sanatseverlere buluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İDOB'un 'Gilgameş' Operası Dünya Prömiyerini Yaptı - Son Dakika

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