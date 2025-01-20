İDOB'un 'La Traviata' Prömiyeri - Son Dakika
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İDOB'un 'La Traviata' Prömiyeri

'La Traviata', İDOB'un 2024-2025 sezonundaki ilk prömiyeri olarak 23 Ocak'ta sahnelenecek.

20.01.2025 13:46
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İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) yeni prodüksiyonu "La Traviata", 2024-2025 sezonunun ilk prömiyeri olarak sanatseverlerle buluşacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, provaları devam eden eser, 23 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.

Alexandre Dumas'nın 1848'de kaleme aldığı "Kamelyalı Kadın" romanı, elde edilen başarının ardından, edebiyat dünyasının yanı sıra tiyatro ve bale gibi sahne sanatlarında da unutulmaz bir eser oldu.

Giuseppe Verdi'nin, hikayeyi operatik bir başyapıta dönüştürdüğü "La Traviata" eserinin librettosunu Francesco Maria Piave kaleme aldı.

Eserde, Paris'in eğlence dolu yüzünün altında, toplumsal tabular, kadınlara biçilen roller ve aşkın özgürleştirici gücü sorgulanıyor. Operada hem güçlü hem de kırılgan bir karakter olarak yer alan Violetta, bu çatışmaların tam merkezinde duruyor.

Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Recep Ayyılmaz'ın, sanatın tüm dallarından yararlanarak ortaya çıkardığı yorumu ile sahnelenecek eserin koreografisini Kürşat Kılıç hazırladı.

Eserde İDOB Orkestrasını Alessandro de Marchi ve Zdravko Lazarov yönetirken, İDOB Korosunu ise Paolo Villa yönetecek.

Operada "Violetta Valery" rolünü Dilruba Bilgi ve Hale Soner Kekeç, "Alfredo Germont" rolünü Mert Süngü ve Ufuk Toker, "Giorgio Germont"u Caner Akgün ve Serhat Konukman, "Flora Bervoix"i Ayçin Sürücüer ve Elif Tuğba Tekışık, "Gastone"u Yoel Keşap ve Berk Özbek, "Barone Douphol"ü Burak Kul ve Mehmet Tükel Acar, "Marchese d'Obigny"yi Şahin Dedemen ve Erdem Gedik, "Dottore Grenvil"i Emre Güngör ve Erdem Sakarya, "Annina"yı Gülgün Özyiğit ve Seda Taşpınar, "Giuseppe"yi Hazal Ata ve Anıl Önder, "Comissionario"yu Çağdaş Bektaş, "Alexandre Dumas"ı Selim Borak ve Sinan Kaymak, "Giuseppe Verdi"yi ise Oktay Aksoy ve Uğur İlter dönüşümlü olarak canlandıracak.

Dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını ise Yakup Çartık'ın hazırladığı eser, 25, 29 ve 30 Ocak'ta yeniden AKM'de izlenebilecek.

Kaynak: AA

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