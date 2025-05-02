Gaziosmanpaşa'da bir İETT otobüsünün yoğun trafikte emniyet şeridinde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Mevlana Mahallesi TEM Otoyolu bağlantısında emniyet şeridinden ilerleyen İETT otobüsü, arkasından gelen motosiklet sürücüsü tarafından kayda alındı.
Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, İETT otobüsünün yoğun trafikte emniyet şeridinden ilerlediği anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › İETT Otobüsü Emniyet Şeridinde İlerledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?