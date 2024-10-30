Durakta bekleyen yaşlı kadın göz göre göre ölüme gitti

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Bakırköy'deki Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde bekleyen Sevinç T'ye, Murat Ş. idaresindeki İETT otobüsü çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Sevinç T'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINDI

Polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulan sürücü Murat Ş, Çırpıcı Parkı'nın önünde bulunan ışıklarda beklediğini söyledi. Bu sırada yolcuları indirdiğini, ardından yeşil ışık yandığında hareket ettiğini belirten sürücü, otobüsün sol orta kısmında bir kişinin otobüsün altında kaldığını gördüğünü, olay yerinde durduğunu ve sağlık ekiplerine durumu bildirdiğini kaydetti.