İEÜ\'den Sigara İle Mücadele Uygulaması

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencilerine Elden Ele uygulaması ile sigara bağımlılığından kurtulmak için izleyecekleri yolu gösteren mesajın yazılı olduğu not dağıtıldı. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü öncesi başlattıkları uygulamanın toplumda yaygınlaşması gerektiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç, son istatistiklere göre Türkiye 'de sigara kullanım oranlarının arttığını belirtip, "İstatistikler, 15 yaş üstü nüfusta Türkiye'de her üç kişiden birisinin sigara kullanıcısı, bağımlısı olduğunu bize söylüyor. Yani 15 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 35'i tütün kullanıyor. 2024 yılında kayıtlara göre 150,4 milyar tane sigara tüketildi ve bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir rekor" dedi.

İEÜ, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle Elden Ele uygulamasını hayata geçirdi. Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ve Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç, kampüsü dolaşarak öğrencilerin avuçlarına sigara ile ilgili, 'Merhaba tütün, nikotin bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Siz ya da sevdiğiniz birileri bu hastalığa sahipse bu bağımlılıktan kurtulmak isterseniz internet adresimiz üzerinden bize ulaşmanız yeterlidir. Sağlıklı bir kampüste bir arada yaşamak dileğiyle' yazılı bir mesaj bıraktı. Mesajı okuyan gençler de kendi aralarında mesajı birbirlerine ileterek farkındalık oluşturdu.

Sağlıklı Kampüs Projesi kapsamında Bağımlılıkları Önleme Çalışma Grubu'nun katkılarıyla uygulamayı gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Kılınç, tütün bağımlılığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkati çekerek, "Devlet tarafından bu hastalığın tedavisi ücretsiz olarak karşılanmakta. Dolayısıyla bu farkındalığı toplumda arttırıp, önlenebilir bir hastalık nedeniyle gençlerimizin sağlıklarından olmamasına yönelik 'Elden Ele' bir mesajı iletiyoruz. Okumalarını sağlıyoruz ve okuduktan sonra da aynı yöntemle paylaşmalarını diliyoruz. Bu toplumda yaygınlaşacaktır. Projeyi İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde başlattık ama sonrasında İzmir'de sonrasında da ülkede bir yaygın proje haline gelmesi için çabalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

'15 YAŞ ÜSTÜ HER 3 KİŞİDEN BİRİ SİGARA BAĞIMLISI'

Tarım Bakanlığı Tütün Alkol Piyasa Daire Başkanlığı'nın her yıl Türkiye'de üretilen tütün ürünlerinin miktarını ve kullanım istatistiklerini açıkladığını anlatan Prof. Dr. Kılınç, geçen günlerde açıklanan 2024 istatistiklerine ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Kılınç, "İstatistikler, 15 yaş üstü nüfusta Türkiye'de her üç kişiden birisinin sigara kullanıcısı, bağımlısı olduğunu bize söylüyor. Yani 15 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 35'i tütün kullanıyor. 2024 yılında kayıtlara göre 150,4 milyar tane sigara tüketildi ve bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir rekor. Hiç bu kadar fazla tütün tüketilmemişti. Bu da tütün kontrolü ile ilgili yapılan işlerin maalesef hiçbir işe yaramadığını ya da bu uygulamaların olması gereken şekilde uygulanmadığını gösteren başka bir işaret" dedi.

'YENİDEN AYAĞA KALKIŞ VE SEFERBERLİĞE İHTİYAÇ VAR'

İstatistik sonuçlarının kendileri açısından da şaşırtıcı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2008-2012 döneminde yapılan kamu spotu ve diğer kampanyalarla kişi başı tüketim bin 100 adete kadar düşmüştü. Son rakamlar bin 700 adete işaret ediyor. Bu veriler 2008-2012 döneminde uygulandığı şekliyle olması gereken bilimsel yöntemlerin 2012'den sonra maalesef uygulanmadığına işaret ediyor. Çok güçlü bir kanunumuz var. Bu kanunla ilişkili çok güçlü yönetmeliklerimiz var. Aslında istenirse ve olması gereken şekilde uygulanırsa, 15 yaş üstü sigara içme oranlarını tekrar yüzde 20'lerin altına düşürmeniz mümkün. Bu konuda topyekun bir yeniden ayağa kalkış ve seferberliğe ihtiyaç var."

'ÖNCE ŞAŞIRIYOR SONRA SORGULUYORLAR'

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu da Sağlıklı Kampüs Projesi'nin sağlıklı beslenme, egzersiz, bağımlılıklarla mücadele ve stres yönetimi gibi bileşenlerden oluştuğunu belirtip, "Gençlerimizi mümkün olduğu kadar sigaranın zararlarından korumak, tütünün zararları konusunda bilgilendirmek için bu çabayı yürütüyoruz. Elden ele vermek ve o mesajı okuduğumda bir arkadaşına, bir yakınına aynı mesajı iletmesini rica ediyoruz. Öğrenci tepkilerinden vermek istediğimizin mesajın bir karşılığı olduğunu gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇARE BULAMAYAN VE ÇEKİNENLERİ ETKİLER'

Elden Ele uygulaması ile aldığı mesajı olumlu bulduğunu dile getiren Genetik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ege Özcan (20), "Kesinlikle desteklenmesi gereken bir mesaj. Bu dönemde, bizim yaş grubumuzun daha çok bilgi sahibi olması lazım. Üniversitelerde ve liselerde zararları ve bu bağımlılıktan nasıl kurtulabileceği konusunda bilgi sahibi olunmalı. Ben kullanmıyorum. Spor yapıyorum ve tütünden uzak duruyorum. Yakın çevremi de uzak tutmak için çalışıyorum. Bu mesaj etkili olur. Çare bulamayan, çekinenler üzerinde etkili olacağını düşünüyorum" dedi.

Yaşlı Bakımı Bölümü öğrencisi Eylül İçyar (21) da "Üniversitemizde sağlıklı yaşam ile ilgili koşullar sağlanıyor. Spor salonumuz var. Sigarayı bırakmak isteyenler için bu mesaj etkili olacaktır. Ben kullanmıyorum. Kullananların da bırakmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.