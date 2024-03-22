İftar için rezervasyon yaptırıp gitmediler, işletmeciyi çileden çıkarttılar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İftar için rezervasyon yaptırıp gitmediler, işletmeciyi çileden çıkarttılar

Geniş Video İzle

Sakarya'da iftar için rezervasyon yaptırıp gelmeyen vatandaşlar, işletme sahibini çileden çıkarttı. Hazırlanan yemeklerin israf olduğunu belirterek tepkisini sosyal medyada paylaşan işletmeci, milyon izlenip binlerce yorum aldı.

22.03.2024 13:18  Güncelleme: 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İftar için rezervasyon yaptırıp gitmediler, işletmeciyi çileden çıkarttılar

Tepkisini sosyal medyada paylaşan işletmeci milyon izlenip binlerce yorum aldı

SAKARYA - Sakarya'da iftar için rezervasyon yaptırıp gitmeyen vatandaşlar, işletme sahibini çileden çıkarttı. Hazırlanan yemeklerin israf olduğunu belirterek tepkisini sosyal medyada paylaşan işletmeci, milyon izlenip binlerce yorum aldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde et restoranı işleten Bayram Budak, restoranında iftar için rezervasyon yaptırıp gelmeyen vatandaşlar için hazırladığı yemeklerin gün sonunda israf edildiğini belirterek tepki gösterdi. Restoranda iftar için yer ayırtan yaklaşık 15 kişinin gelmediğini belirten Budak, israf olan ürünleri sosyal medyadan paylaşarak sitem etti. Rezervasyon yaptırıp gelmeyen ve telefonları da açmayan vatandaşlara tepki gösterdiği videosunu, "Bunlar rezervasyon yaptırıp da gelmeyenlerin yemekleri. Bize telefon ediyorlar. 'Yerimiz kalmadı' diyoruz. 15 kişi yer ayırtmış, arıyoruz telefonu da açmıyorlar. Yemeği de pişti, gelmiyor. Masada salatalar, çorbalar hepsi ziyan oldu. Yarım saat önce 'Biz gelmiyoruz' diye arasalar zaten sorun yok. Masa başkasına devredilir, satılır. Hadi ondan vazgeçtim masa boş kalsın da şu yemeklere yazık değil mi? O salatalara yazık değil mi? Ayıp diye bir şey var, daha da bir şey demeyeceğim" sözleriyle paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ve milyonlarca kişinin izlediği videoya ise on binlerce beğeni ve yorum geldi.

"Rezervasyon ile alakalı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz"

İşletme sahibi Bayram Budak, "Rezervasyon ile alakalı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ramazan ayında rezervasyon almadan çalışmamız mümkün değil. Tam iftar saatinde insanların yemeğini vermemiz gerekiyor. Vatandaşların da iftar saatinde gelip yer sıkıntısı yaşamaması gerekiyor. Rezervasyonu kaydetmemize rağmen, insanlar haber vermeden gelmiyorlar ve telefonla geri aradığımızda da cevap vermiyorlar. Bu sektörümüzde ciddi bir sıkıntıya sebep oluyor. Biz masayı gelecekmiş gibi hazırlıyoruz. Bunun içerisinde salata, çorba, yemek, tatlı ve çay olmak üzere tüm bu hazırlık ve emekler maalesef çöp oluyor. Yemeği ertesi güne bırakamıyoruz. Bazı yorumlar oluyor 'personele yedir' diye ama zaten personelimize de yemek yapıyoruz. Bu bütün emek ziyan oluyor" dedi.

"50 kişilik yemeği ziyan etmek çok kötü bir şey"

Yemeklerin ziyan olduğunu belirten Budak, "Bu konuyla ilgili ben meslek odalarına, otel ve restorancılıkla alakalı üst makamlara sesimi duyurmak istiyorum. Bununla alakalı bir sistem kurulmalı. Çağımız da teknoloji çağı. Güncel bir yazılımla beraber rezervasyon sisteminde insanlar kredi kartı ile ön ödeme veya tamamını öderse muhtemelen yaptırdıkları rezervasyona uyacaklardır. Tabii ki yarım saat önceden haber verip 'Ben gelemiyorum' diyene bir şey diyemeyiz ve zaten bu şekilde söyleyenlerin rezervasyonunu da iptal ediyoruz, kimseye zorluk çıkarmıyoruz. Birkaç gün önce sadece bir masada 15 kişi, diğer masada 9 kişi derken bir gün içerisinde toplam 50 kişi gelmedi. Bu hem maddi anlamda hem de Ramazan ayının manevi havasına ciddi zarar veriyor. Oruç tutup burada 50 kişilik yemeği ziyan etmek çok kötü bir şey" diye konuştu.

"Videomuz milyonlarca izlenildi ve çok sayıda olumlu yorum aldık"

Sitemini sosyal medyada paylaştığını belirten Budak, "Biz bu sitemimizi dile getirerek, böyle olmaması gerektiği konusunda bir video yayınladık sosyal medya hesabımızda. Bu videomuz milyonlarca izlenildi ve çok sayıda olumlu yorum aldık. Sadece bu konu bizimle alakalı değil, otelcilik başta olmak üzere birçok sektörde de bu sıkıntı yaşanabiliyor. Gidilmeyecekse telefon açılarak gönül rahatlığıyla söylenebilir" şeklinde konuştu.

İftar için rezervasyon yaptırıp gitmediler, işletmeciyi çileden çıkarttılar
Kaynak: İHA

Sakarya, İftar, Gastronomi, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İftar için rezervasyon yaptırıp gitmediler, işletmeciyi çileden çıkarttılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çanakkale'de minibüs devrildi, sürücü yaralandı
    14:17 Çanakkale'de minibüs devrildi, sürücü yaralandı

    Çanakkale'de Ezine ilçesi yönüne seyreden bir minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Minibüste sıkışan sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye götürüldü. Yemeklerin etrafa saçılması üzerine Karayolları ekipleri temizlik çalışması yaptı.

  • Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binaları İhalesi Gerçekleşti
    14:16 Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binaları İhalesi Gerçekleşti

    Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları yapım işi ihalesi, 2 firmanın teklif vermesiyle gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Hizmet Binası, Özel Harekat Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası yapım işleri için yapılan ihalede, 17 bin 864 metre inşaat alanına sahip olacak İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası yapım işi için 2 firma teklif sundu. İhalede sunulan tekliflerden birisi 791 milyon 923 TL, diğer firmanın teklifi ise 694 milyon 899 TL oldu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ve Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, yapılacak olan yeni hizmet binalarının hayırlı olması temennisinde bulundular.

  • Niğde Kaymakamı Şehit Piyade Er İsa Kul'un Ailesiyle İftar Yaptı
    14:16 Niğde Kaymakamı Şehit Piyade Er İsa Kul'un Ailesiyle İftar Yaptı

    Niğde'nin Altunhisar ilçesinde Kaymakam Abdussamed Yiğit, şehit piyade er İsa Kul'un ailesiyle iftar yaptı. Kaymakam Yiğit, ailenin taleplerini dinleyerek şehit yakınlarının yanında olduklarını belirtti ve şehidin annesine Türk bayrağı hediye etti.

  • Havza Anaokulu Öğrencileri Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü İçin Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti
    14:14 Havza Anaokulu Öğrencileri Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü İçin Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti

    Havza Anaokulu öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Havza İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

  • AK Parti Çubuk İlçe Başkanı: Girmedik kapı, sıkmadık el bırakmadık
    14:13 AK Parti Çubuk İlçe Başkanı: Girmedik kapı, sıkmadık el bırakmadık

    AK Parti Çubuk ilçe Başkanı Ahmet Kılıç, yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçede girmedik kapı, sıkmadık el bırakmadıklarını söyledi. Kılıç, seçime sayılı günler kaldığını ve ilçede 11 bin konutu ve iş yerini tek tek ziyaret ettiklerini belirtti. Partinin tüm kademelerinin gece gündüz demeden çalışacağını ve büyük bir oy oranıyla adaylarının kazanacağını savunan Kılıç, seçim çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

  • DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Zonguldak'ta seçim çalışmalarına devam ediyor
    14:11 DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Zonguldak'ta seçim çalışmalarına devam ediyor

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Zonguldak'ta seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Alaplı ilçesinde partililer tarafından karşılanan Aksakal, seçim otobüsüyle halkı selamladıktan sonra ilçe başkanlığını ziyaret etti. Aksakal, seçim çalışmalarına destek vermek için ilçeye geldiklerini belirterek, 'seçim günü büyük bir zaferle demokratik sol belediyeciliğini hayata geçireceklerini' söyledi.

  • Türkiye'de Şubat Ayında Kurulan Şirket Sayısı Azaldı, Kapanan Şirket Sayısı Arttı
    14:11 Türkiye'de Şubat Ayında Kurulan Şirket Sayısı Azaldı, Kapanan Şirket Sayısı Arttı

    Türkiye'de şubat ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,5 azalarak 10 bin 1'e geriledi. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 15,9 artarak bin 949 oldu. Şubat 2024'te tüm illerde şirket kurulumu gerçekleşti. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,8'i İstanbul'da, yüzde 10,3'ü Ankara'da, yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu. Şubat ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin çoğunluğu ticaret sektöründe yer aldı. Şubat 2024'te 733 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

  • Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 11 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı
    14:09 Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 11 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

    Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Şırnak'ta 2 günden bu yana etkili olan yoğun yağışla kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde 25 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçeye bağlı 7 köy ve 4 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, kapalı yolları açma çalışması sürüyor.

  • Yüksekovalı ailenin evinin etrafı gölete döndü, kapı yerine pencereyi kullanıyorlar
    14:08 Yüksekovalı ailenin evinin etrafı gölete döndü, kapı yerine pencereyi kullanıyorlar

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar ve eriyen kar sularıyla birlikte Dağdeviren ailesinin evi gölete döndü. Evlerinin zarar görmemesi için yetkililerden destek bekleyen aile, evlerinin etrafının sular altında kaldığını belirtti.

  • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Van'da Derece Elde Etti
    14:07 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Van'da Derece Elde Etti

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Van'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup müsabakalarında derece elde etmeyi başardı.


13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:12 TOGG’un da rakibiydi Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde TOGG'un da rakibiydi! Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde
11:22 Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var
10:15 Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor Vahim iddialar art arda geldi Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
12:37 Eylem Tok’un oğlunun karıştığın kazada ortaya çıkan yeni görüntülerde çarpıcı detaylar yer aldı Eylem Tok'un oğlunun karıştığın kazada ortaya çıkan yeni görüntülerde çarpıcı detaylar yer aldı
12:23 Heyecan dorukta Türkiye’nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor Heyecan dorukta! Türkiye'nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
11:38 Çiller, Can Yücel’den kendisine şiir yazmasını mı istedi Açıklama geldi Çiller, Can Yücel'den kendisine şiir yazmasını mı istedi? Açıklama geldi
11:21 Olay giderek büyüyor Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı Olay giderek büyüyor! Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı
11:20 Kaçak madende yakılan Afgan madenciyle ilgili kan donduran ayrıntı Kaçak madende yakılan Afgan madenciyle ilgili kan donduran ayrıntı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 14:17:49. #1.12#
SON DAKİKA: İftar için rezervasyon yaptırıp gitmediler, işletmeciyi çileden çıkarttılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement