IGAD, Somali-Etiyopya krizi için olağanüstü toplantı kararı aldı

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Etiyopya ile Somali arasında yaşanan krizin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.

IGAD'dan üye ülkelere gönderilen çağrıda, Somali-Etiyopya krizi ve Sudan'daki iç savaşın ele alınması için 18 Ocak'ta olağanüstü toplantı yapılacağı kaydedildi.

Uganda'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıya üye ülkelerin katılması istendi.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini bağımsız olarak tanıyacağını duyurmuştu.

Somali'nin tepkisini çeken anlaşma sonrası bölge ülkeleri liderleri, tansiyonu düşürme çağrısında bulunmuştu.???????