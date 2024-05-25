İGDAŞ'ın özelleştirilmesine tepki - Son Dakika
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İGDAŞ'ın özelleştirilmesine tepki

İGDAŞ\'ın özelleştirilmesine tepki

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı doğal gaz dağıtım şirketi İGDAŞ'ın halka arz yoluyla özelleştirileceğini iddia ederek, tepki gösterdi. Özkan, İGDAŞ'ın özelleştirilmesinin piyasada rekabet edebilecek başka şirket olmadığı için özel sektörün tekelleşmesini doğuracağını ve hizmetin pahalı olmasını getireceğini belirtti.

25.05.2024 16:57
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Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, ?İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı doğal gaz dağıtım şirketi İGDAŞ'ın halka arz yoluyla özelleştirileceğini iddia ederek, tepki gösterdi.

Beyoğlu'ndaki Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlenen Özkan, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural'ın, İGDAŞ'ı 10 milyar dolar değerlemeyle halka arz edeceklerini açıkladığını, yapılan hazırlığa göre İBB'nin, İGDAŞ'ta yüzde 90'ın üzerindeki hissesini yüzde 20'nin altına indirmeyi planladığını iddia etti.

İGDAŞ sonrası İSPARK, Hamidiye Su ve Halk Ekmek'in de halka arzının konuşulduğunu belirten Özkan, "İGDAŞ başta olmak üzere İBB'nin altın yumurtlayan tavuklarının halka arz edilmesi yani özelleştirilmesi gündemlerinde. 'Halka arz' adı altında sözü edilen özelleştirmedir. İBB, özelleştirme yapmaya yetkili olmadığı için halka arz yöntemiyle bunu yürütmeyi planlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kamu sektörünün amacının halka hizmet olduğunu, özelleştirmenin kar amacı gütmek anlamına geldiğini belirten Özkan, İGDAŞ'ın özelleştirilmesinin piyasada rekabet edebilecek başka şirket olmadığı için özel sektörün tekelleşmesini doğuracağını ve hizmetin pahalı olmasını getireceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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