Iğdır Belediyesi'ndeki İşçilerin Eylemi Sürüyor - Son Dakika
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Iğdır Belediyesi'ndeki İşçilerin Eylemi Sürüyor

Iğdır Belediyesi\'ndeki İşçilerin Eylemi Sürüyor

Iğdır Belediyesi'nde işlerinden SMS ile çıkarılan 204 işçinin, belediye hizmet binası önündeki eylemi devam ediyor. İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, işçilere destek vererek itidal çağrısında bulundu. İşçiler ve sendika başkanı, Sakarya'ya ziyareti ve alınan tedbirler için teşekkür etti.

10.07.2024 13:34
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IĞDIR Belediyesi'ndeki işlerinden SMS ile çıkarılan 204 işçinin, belediye hizmet binası önündeki eylemi sürüyor. DEM Parti'li belediye tarafından işten çıkarılan işçileri ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, 'itidal' çağrısında bulundu.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde göreve gelen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından 5 Temmuz akşamı gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 işçinin eylemi 3'üncü gününde devam ediyor. Ellerine aldıkları tabakları birbirlerine vurarak hak, hukuk ve adalet isteyen işçileri ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, kendilerini desteklediğini söyledi. Belediye hizmet binası önünde Iğdır Belediye-İş Sendikası Başkanı Himmet Bozan ve eylemciler tarafından alkışlarla karşılanan Sakarya, şunları söyledi:

"Öncelikle kutsal gün olan muharrem ayının başında böyle adaletsiz hukuksuz haksız işlem olmasaydı. Sizden bir ricam, haklı, hukuksal durumunuzu muhafaza etmeniz. Bu şekilde gösterilere hukuk çerçevesinde devam etmeniz. Size karşı dışarıdan gelecek olan her türlü saldırı, emniyet güçleri tarafından bertaraf edilecektir. Allah'tan size sabır diliyorum. Hak, hukuk, adalet diyorsunuz benim inancımda hak, hukuk, adalet en kısa zamanda tecelli edecektir."

İşçiler ve sendika başkanı da Sakarya'ya ziyareti ve alınan tedbirler için teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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