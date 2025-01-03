İğdır'da 2024 Güvenlik Çalışmaları - Son Dakika
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İğdır'da 2024 Güvenlik Çalışmaları

Iğdır Valisi Turan, 2024 yılı güvenlik ve asayiş faaliyetlerini basınla paylaştı.

03.01.2025 15:55
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Iğdır Valisi Ercan Turan, güvenlik güçlerinin 2024 yılında asayişten, terörle mücadeleye her alanda yaptığı çalışmaları basınla paylaştı.

Valilikte düzenlenen 2024 Yılı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'na İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök de katıldı.

Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin yıl boyu büyük özveriyle çalışma yürüttüğünü söyledi.

Terörle mücadelede yapılan çalışmalardan bahseden Turan, "2024 yılında 252 küçük çaplı, 8 orta çaplı operasyon icra edilmiş, operasyonlar sonucunda 2 Kalaşnikof tüfek, 5 şarjör ve 150 fişek, 10 kilogram amonyum nitrat, 8 tüp ele geçirilmiştir. 27 olayda 40 kişiye adli işlem yapılmış, 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Aranan şahıslardan 9'u yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir." dedi.

Turan, 2024 yılında uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Operasyonlarda 109 kilogram esrar, 259 kilogram sentetik uyuşturucu, 126 gram eroin, 1332 kök kenevir, 3 bin 792 sentetik ecza ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyonlarda, adli makamlara intikal ettirilen 225 tacirden 94'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir." diye konuştu.

Kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışmalara da değinen Turan, şunları kaydetti:

"Göçmen kaçakçılığı suçundan 106 şahsa adli işlem yapılmış, 49'u tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 35'i hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. 32 olayda 52 Afganistan uyruklu şahsa sahte pasaport suçundan işlem yapılmıştır. 767 düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmiştir. Kaçakçılık operasyonlarında 72 bin 769 paket sigara, 235 elektronik sigara ve 11 kartuş, 67 bin 180 makaron, 851 kilogram tütün, 34 bin 196 litre kaçak akaryakıt, 187 şişe alkol ve 538 litre sahte alkol, 147 cep telefonu, 14 tarihi eser, 257 kaçak sikke, 5 kilogram sahte altın, 254 kilogram kaçak gıda maddesi, 896 farklı emtia, 76 kilogram sahte gübre, 49 bin 599 ilaç, 59 tabanca ve uzun namlulu silah, 1180 silah mühimmatı ele geçirildi. Bu kapsamda 739 şüpheliye adli işlem yapılmış olup 54'ü tutuklanmıştır."

Aranması olan 1296 şahsın yakalanarak adli birimlere sevk edildiğini anlatan Turan, "Asayişe müessir suçlara karıştığı tespit edilen 398 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Trafik birimlerimizce 305 bin 760 araç ve sürücü kontrol edilmiş, 53 milyon 321 bin 560 lira cezai işlem uygulanmıştır. 1430 araç trafikten men edilmiştir. 454 yaralamalı trafik kazasına müdahale edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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