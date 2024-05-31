Iğdır\'da Asırlık Ağaç, Park Halindeki Otomobile Zarar Verdi

Iğdır'da asırlık ağacın devrilmesi sonucu park halindeki bir otomobil zarar gördü.
Atatürk Caddesi'nde bulunan asırlık Karaağaç, köklerinin çürümesi nedeniyle park halindeki 76 DK 887 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları incelemede devrilen ağacın otomobilin tavan kısmına zarar verdiğini tespit etti.
Bir süre trafiğe kapatılan cadde ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Ağır hasar gören otomobil çekiciyle kaldırıldı.
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