Iğdır'da Bayram Alışverişi Yoğunluğu

Iğdır'da bayram yoğunluğu
IĞDIR - Iğdır'da Ramazan Bayramı arifesinde bayram alışverişi yapmak için çarşıya çıkan vatandaşlar mağaza ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.
Iğdır'da Ramazan Bayramı arifesinde bayram alışverişi için çarşıya çıkan vatandaşlar son günde mağaza ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların oluşturduğu yoğunlukla beraber esnaflar mağazaların önlerine de tezgah kurdu. Vatandaşlar bayramlıklarını raflardan tek tek seçerken, esnaflar bayrama özel raflar kurup indirim kampanyaları düzenledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüşerek, ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, ilişkilerin derinleştirilmesi için adımlar atılmasını sağlama kararlılığını belirtti ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çocukların ağaçta kalan topunu itfaiye ekipleri kurtardı. Safranbolu Belediyesi, çocukların yardım talebi üzerine itfaiye ekibini gönderdi ve top çocuklara teslim edildi.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışması, orta şut çalışması ve taktik maçıyla hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bugün telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İstanbul'da yapılan antrenmanın ardından takım, Yunanistan'a hareket etti. Başkan Ali Koç, futbolcularla bayramlaştı ve başarılar diledi.
Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, hemşehrilerinin ve tüm İslam aleminin bayramlarını kutladı. Arıcı mesajında, bayramın manevi atmosferi içerisinde birlik, beraberlik ve dayanışmanın pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.
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