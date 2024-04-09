Iğdır'da Bayram Alışverişi Yoğunluğu

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Iğdır'da bayram yoğunluğu

IĞDIR - Iğdır'da Ramazan Bayramı arifesinde bayram alışverişi yapmak için çarşıya çıkan vatandaşlar mağaza ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Iğdır'da Ramazan Bayramı arifesinde bayram alışverişi için çarşıya çıkan vatandaşlar son günde mağaza ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların oluşturduğu yoğunlukla beraber esnaflar mağazaların önlerine de tezgah kurdu. Vatandaşlar bayramlıklarını raflardan tek tek seçerken, esnaflar bayrama özel raflar kurup indirim kampanyaları düzenledi.