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Iğdır'da Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinliği

IĞDIR - Çanakkale Zaferi'nin 108'uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Iğdır'da tören düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Iğdır'da düzenlenen anma programı Iğdır Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Çelenk sunumu sonrası Mehmet Çavuş Anıtına geçilerek burada saygı duruşu, saygı atışı yapıldıktan sonra İstiklal Marşı ve şehitler için Kuranı Kerim Tilaveti okundu. Daha sonra dualar edilerek şehitler için yapılan anıtlara karanfil bırakıldı. Burada bir konuşma yapan Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan; "18 Mart Çanakkale zaferi birlik ve beraberlik ruhunun bağımsızlık tutkusunun yenilmezlik inancının şehitlik kavramının, zafer coşkusunun eşsiz bir örneğidir. Çanakkale yüzyıllardır süregelen Türk Milletinin asaletini, bağımsızlık ve cesaretini tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

Mehmet Çavuş Anıtı sonrası Iğdır Kültür merkezine geçildi. Burada düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirler okundu.