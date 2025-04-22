Iğdır'da Çocuk Bayramı Kutlaması

Iğdır'da jandarma ekibi, Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan köydeki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayıp köpek şovu izletti.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kısım Amirliği ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Ağrı Dağı'nın eteğinde bulunan Kavaktepe köyündeki çocuklar için etkinlik düzenledi.
Kavaktepe İlkokulu'ndaki çocukları ziyaret eden askerler, çocukların yüzlerini boyayıp ardından yaş pasta kesti. Çocuklar, jandarmanın köpeklerle yaptığı gösteriyi ilgiyle izledi.
Jandarma ekibi son olarak öğrencileri çeşitli hediyelerle sevindirdi.
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