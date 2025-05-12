Iğdır\'da Gençlerle Doğa Yürüyüşü

Iğdır'da, 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında bir araya gelen 50 genç, Üçkaya Gölü'nde kamp ve doğa yürüyüşü düzenledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte 50 genç, Tuzluca ilçesinde bulunan Üçkaya Gölü'nde buluştu.

Burada kamp ateşi yakan gençler müzikler eşliğinde eğlenip futbol ve voleybol oynadı, türküler söyledi.

Geceyi burada kurulan çadırlarda geçiren gençler, sabah saatlerinde ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıp Atatürk'ü andı.

Etkinlik liderlerinden Doğukan Tacar, AA muhabirine, 19 Mayıs bayramına özel gençlik kampı düzenlediklerini anlatarak, "Kampımızı coşkuyla gerçekleştirdikten sonra bayrak yürüyüşümüzü yaptık. Güzel bir etkinlik oldu, gerçekten katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Gençlerden Müjde Dinçer ise programda yürüyüş yaptıklarını, Üçkaya Gölü'ne gittiklerini, Atatürk'ü andıklarını belirtti.