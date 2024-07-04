Iğdır'da Güvenlik Güçlerinin Haziran Ayı Çalışmaları - Son Dakika
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Iğdır'da Güvenlik Güçlerinin Haziran Ayı Çalışmaları

Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve İl Emniyet Müdür Vekili Murat Çakır, düzenledikleri basın toplantısında güvenlik güçlerinin haziran ayındaki çalışmalarını anlattı. Toplantıda, bir aylık süreçte aranan 110 kişinin yakalandığı ve suça karıştığı belirlenen 36'sının tutuklandığı açıklandı. Ayrıca, 42 düzensiz göçmenin Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği ve 9 göçmen kaçakçısının yakalandığı belirtildi. Terörle mücadele operasyonları kapsamında ise 29 operasyon gerçekleştirildiği ve 1 mağara tespit edildiği ifade edildi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında da 12 zanlının tutuklandığı ve uygulamalarda 24 kayıp şahsın bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

04.07.2024 12:07
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Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve İl Emniyet Müdür Vekili Murat Çakır ile düzenlediği basın toplantısında, güvenlik güçlerinin haziran ayındaki çalışmalarını anlattı.

Turan, valilikteki toplantıda, bir aylık süreçte aranan 110 kişinin yakalandığını ve bunlardan suça karıştığı belirlenen 36'sının tutuklandığını söyledi.

Yakalanan 42 düzensiz göçmenin Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini ve 9 göçmen kaçakçısının da yakalandığını belirten Turan, terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"28 küçük, 1 orta çaplı olmak üzere toplam 29 operasyon icra edilerek bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait muhtemel sığınak, mağara ve barınma alanları kontrol edilmiş olup gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde terör örgütü mensuplarınca eski tarihlerde kullanılan 1 mağara tespit edilmiştir. Mağara içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılabileceği değerlendirilen toplam 10 kilogram gübre ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edilmiştir."

Vali Turan, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda da çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini anlatarak, bu kapsamında 12 zanlının tutuklandığını söyledi.

Uygulamalarda ise 148 bin 349 kişi ile 33 bin 234 aracın sorgulandığını ifade eden Turan, bu çalışmalarda kayıp şahıs olarak aranan 24 kişinin de bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da Güvenlik Güçlerinin Haziran Ayı Çalışmaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da Güvenlik Güçlerinin Haziran Ayı Çalışmaları - Son Dakika
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