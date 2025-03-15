Iğdır'da kaçak yöntemlerle keklik avı yaparken yakalanan 8 kişiye, 402 bin 825 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, canlı mühre kullanarak keklik avı yapan 8 kişiyi yakaladı.
Usulsüz av yapan avcılara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 402 bin 825 lira para cezası kesildi.
Kaçak avcılardan ele geçirilen 15 kınalı keklik ise yapılan bakımlarının ardından doğal ortamlarına bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Kaçak Keklik Avına Cezalar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?