Iğdır\'da Sel ve Heyelan: 11 Araç Mahsur

Iğdır- Kağızman ile Ağrı-Kağızman kara yollarında, şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle 11 araç mahsur kaldı.

Kağızman ve Digor ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi.

Iğdır-Kağızman ve Ağrı-Kağızman kara yolları ile 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kara yollarında çamura saplanan 11 aracın mahsur kalması üzerine bölgeye AFAD, Karayolları, jandarma, sağlık, UMKE ve özel idare ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yolu ulaşıma kapanan Duranlar köyünün muhtarı Tufan Kaya, köyde sel nedeniyle 5-6 ev ile ekinler ve hayvanların da zarar gördüğünü söyledi.