Iğdır\'da silahlı kavgada 2\'si ağır 3 kişi yaralandı

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Iğdır'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kent merkezindeki bir kahvede oturan M.Ç, H.A. ve C.A. ile yanlarına sonradan gelen M.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, yanında getirdiği silahla ateş ederek 3 kişiyi yaraladı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan yaralılardan C.A'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.