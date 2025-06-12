Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki yılanın birbirine dolanarak yaptığı hareketler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çıyrıklı köyündeki vatandaşlar, iki yılan gördü.
Vatandaşlar, yılanların birbirine dolanarak dans eder gibi yaptığı hareketleri cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.
Yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Yılanların Dansı Görüntülendi - Son Dakika
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