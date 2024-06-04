Iğdır Üniversitesi Kabin Hizmetleri Programı Öğrencileri Maket Sınıfta Eğitim Alıyor - Son Dakika
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Iğdır Üniversitesi Kabin Hizmetleri Programı Öğrencileri Maket Sınıfta Eğitim Alıyor

Iğdır Üniversitesi Kabin Hizmetleri Programı Öğrencileri Maket Sınıfta Eğitim Alıyor

Iğdır Üniversitesi Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Kabin Hizmetleri Programı öğrencileri, uçak kabin hizmetleri eğitimini maket sınıfta alıyor. Öğrenciler, teorik eğitimlerini pratiğe dökerek tecrübe kazanıyor ve mezun olduktan sonra mesleki tecrübeyle işe başlamayı hedefliyor. Maket sınıfta öğrencilere bir kabin memurunun yapacağı hizmetleri uygulamalı olarak öğretiyorlar. Acil usul dersleri, emniyet usulleri dersleri ve ikram dersleri gibi dersler verilerek öğrencilerin mesleki yeterlilik kazanması sağlanıyor.

04.06.2024 14:19
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Iğdır Üniversitesi Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Kabin Hizmetleri Programı öğrencileri, uçak kabin hizmetleri eğitimini maket sınıfta alıyor.

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Kabin Hizmetleri Programı öğrencileri, teorik eğitimlerini, okulun sunduğu imkanlarla pratiğe dökerek tecrübe kazanıyor.

Hostes adayları, uygulamalı eğitimlerini maket sınıfında işliyor.

Kabinde servis usulleri başta olmak üzere hosteslerin bir uçuştaki tüm faaliyetlerini maket uçakta deneyimleyen öğrencilerin, mezun olduktan sonra mesleki tecrübeyle işe başlamaları hedefleniyor.

Kabin Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi Nurgül Çayalan, AA muhabirine, maket sınıfta öğrencilere bir kabin memurunun yapacağı hizmetleri uygulamalı olarak öğrettiklerini söyledi.

"Mesleki yeterlilikle mezun oluyorlar"

Simülasyon sınıfında öğrencileri için acil usul dersleri, normal emniyet usulleri dersleri ve ikram dersleri verdiklerini anlatan Çayalan, "Öğrencilerimiz birebir dersleri uygulamalı alıyor. Bu sayede öğrenciler mezun olduklarında hem dil olarak hem de mesleki yeterlilikle mezun oluyorlar ve iş hayatına başlayabiliyorlar." dedi.

Öğrencilerden Merve Yolcu da kabindeki tüm faaliyetleri uygulamalı olarak öğrendiklerini anlatarak, "Bir kabin görevlisinin yapması gereken tüm görevleri hocalarımız anlatıyor, biz de bunlara hakimiz. Acil bir durumda yolcuların tahliye olması durumunda ve türbülans esnasında neler yapılması gerektiğini öğreniyoruz." diye konuştu.

Ümit Türkmenoğlu ise mesleki deneyim kazanacakları tüm dersleri uygulamalı olarak gördüklerini ve iş hayatına atılmadan tecrübe edindiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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