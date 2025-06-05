İğneada'da Uçurtma Şenliği Coşkusu

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Sahil alanında gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Ertuğrul Bayram ve Belediye Başkanı Altuğ Erdem ile öğrenciler katıldı.

Kaymakam Bayram ile belediye başkanı Erdem öğrencilerle birlikte uçurtma uçurdu.

Erdem, konuşmasında, etkinlikte öğrencilerin çok keyifli vakit geçirdiğini belirtti.

Çocukların mutluluklarına ortak olduklarını ifade eden Erdem, "Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan ve mutluluk, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdi. Onların hayal gücüyle şekillenen bir İğneada için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerle toplumumuzun birlik ve beraberliğine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Beldemizde nice güzel etkinliklerde bir arada olmayı temenni ediyorum." diye konuştu.

Kıyıköy sahili temizlendi

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, sahil şeridi temizlendi.

Kıyıköy Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi sahil şeridinde detaylı temizlik çalışması yaptı.

Belediye Başkanı İsmail Özen, yaptığı açıklamada, bayram tatilinde yüzlerce yerli ve yabancı turist ağırlamayı beklediklerini söyledi.

Tatil öncesi sahil şeridinde ekiplerin detaylı temizlik çalışması yaptığını ifade eden Özen, plajları bayram tatiline hazırladıklarını kaydetti.

Özen, hem doğayı korumak hem de vatandaşların keyifli bir bayram geçirmesini sağlamak için çalıştıklarını belirtti.