İHH, 2024'te 230 Arama Kurtarma Operasyonu Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İHH, 2024'te 230 Arama Kurtarma Operasyonu Gerçekleştirdi

İHH, 2024\'te 230 Arama Kurtarma Operasyonu Gerçekleştirdi

İHH, 2024 yılında yurt içi ve dışında 230 arama kurtarma operasyonu ile eğitim ve farkındalık etkinliği düzenledi.

03.01.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, 2024 yılında yurt içi ve yurt dışında 230 arama kurtarma operasyonuna katıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Afet Yönetimi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından 2024'te çok sayıda arama kurtarma operasyonu, eğitim programı, akreditasyon çalışması ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirildi.

Yıl boyunca 230 operasyona katılan ekipler, ayrıca 60 bine yakın kişinin katıldığı 792 eğitim programı, 738 toplantı, 112 tatbikat ve 266 sportif faaliyet düzenledi.

Afet Yönetimi Başkanlığına bağlı 74 ekipte 3 bin 641 gönüllü bulunurken, bu ekiplerden 1'i ağır, 3'ü orta ve 29'u hafif seviye akreditasyona sahip. Ayrıca, 1 ekibin ağır sınıf beslenme akreditasyonu ve 1 ekibin de ayni bağış, depo yönetimi ve dağıtım akreditasyonu bulunuyor.

İHH arama kurtarma biriminde, 302 psikososyal destek gönüllüsü ve 74 medikal kurtarma gönüllüsü de görev alıyor.

Ekipler tarafından 2024 yılında 210 afet farkındalık, 163 doğada arama kurtarma, 122 kentsel arama kurtarma, 93 akreditasyon, 57 ilkyardımcı, 35 yangın, 30 dağcılık, 24 telsiz, 16 suda arama kurtarma, 10 ilkyardım, 6 barınma, 5 oryantasyon, 2 KBRN farkındalık, 2 afet farkındalık eğitmenliği, 2 yangın bilgisi, 1 kentsel arama kurtarma eğitmenliği ile 1 temel arama kurtarma eğitimleri düzenlendi.

Yurt dışındaki arama kurtarma ekiplerine de eğitim verildi

İHH Afet Yönetimi Başkanlığına bağlı eğitmenler 2024'te yurt dışındaki arama kurtarma ekiplerine de eğitim verdi. Bu kapsamda, Pakistan'da 25, Güney Afrika'da 11 kişiye "Doğada Arama Kurtarma İleri Seviye", Karadağ'da 16, Pakistan'da ise 25 kişiye "Kentsel Arama Kurtarma Temel Seviye" eğitimleri verildi.

Ayrıca İHH ekibinden 8 kişi, Hırvatistan'da "Mağara Arama Kurtarma" eğitimi aldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Köpekli Arama Kurtarma Birimine bağlı 5 arama kurtarma köpeği de sürekli olarak eğitimlerden geçerek olası afet durumlarına karşı hazırlanıyor.

Arama kurtarma köpeği Bozo ve eğitmeni İbrahim Güler, AFAD tarafından Ankara'da 122 köpekli arama timinin katılımıyla düzenlenen "2024 Köpekli Arama Timleri Görev ve Eğitim Yeterlilik Sınavı"nda birinci oldu.

Kaynak: AA

Güncel, Sağlık, Yaşam, İHH, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH, 2024'te 230 Arama Kurtarma Operasyonu Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
11:42 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
18:47 Bakan Fidan: Suriye’nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli Bakan Fidan: Suriye'nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli
18:43 Elias Jelert’e Premier Lig’den talip çıktı Elias Jelert'e Premier Lig'den talip çıktı
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:12 20 yıllık sır Müge Anlı’da çözüldü: Canlı yayında gözaltı 20 yıllık sır Müge Anlı'da çözüldü: Canlı yayında gözaltı
18:11 Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:48 “Fergio House“un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi "Fergio House"un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 14:08:44. #1.12#
SON DAKİKA: İHH, 2024'te 230 Arama Kurtarma Operasyonu Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.