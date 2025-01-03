İHH, 2024\'te 230 Arama Kurtarma Operasyonu Gerçekleştirdi

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, 2024 yılında yurt içi ve yurt dışında 230 arama kurtarma operasyonuna katıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Afet Yönetimi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından 2024'te çok sayıda arama kurtarma operasyonu, eğitim programı, akreditasyon çalışması ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirildi.

Yıl boyunca 230 operasyona katılan ekipler, ayrıca 60 bine yakın kişinin katıldığı 792 eğitim programı, 738 toplantı, 112 tatbikat ve 266 sportif faaliyet düzenledi.

Afet Yönetimi Başkanlığına bağlı 74 ekipte 3 bin 641 gönüllü bulunurken, bu ekiplerden 1'i ağır, 3'ü orta ve 29'u hafif seviye akreditasyona sahip. Ayrıca, 1 ekibin ağır sınıf beslenme akreditasyonu ve 1 ekibin de ayni bağış, depo yönetimi ve dağıtım akreditasyonu bulunuyor.

İHH arama kurtarma biriminde, 302 psikososyal destek gönüllüsü ve 74 medikal kurtarma gönüllüsü de görev alıyor.

Ekipler tarafından 2024 yılında 210 afet farkındalık, 163 doğada arama kurtarma, 122 kentsel arama kurtarma, 93 akreditasyon, 57 ilkyardımcı, 35 yangın, 30 dağcılık, 24 telsiz, 16 suda arama kurtarma, 10 ilkyardım, 6 barınma, 5 oryantasyon, 2 KBRN farkındalık, 2 afet farkındalık eğitmenliği, 2 yangın bilgisi, 1 kentsel arama kurtarma eğitmenliği ile 1 temel arama kurtarma eğitimleri düzenlendi.

Yurt dışındaki arama kurtarma ekiplerine de eğitim verildi

İHH Afet Yönetimi Başkanlığına bağlı eğitmenler 2024'te yurt dışındaki arama kurtarma ekiplerine de eğitim verdi. Bu kapsamda, Pakistan'da 25, Güney Afrika'da 11 kişiye "Doğada Arama Kurtarma İleri Seviye", Karadağ'da 16, Pakistan'da ise 25 kişiye "Kentsel Arama Kurtarma Temel Seviye" eğitimleri verildi.

Ayrıca İHH ekibinden 8 kişi, Hırvatistan'da "Mağara Arama Kurtarma" eğitimi aldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Köpekli Arama Kurtarma Birimine bağlı 5 arama kurtarma köpeği de sürekli olarak eğitimlerden geçerek olası afet durumlarına karşı hazırlanıyor.

Arama kurtarma köpeği Bozo ve eğitmeni İbrahim Güler, AFAD tarafından Ankara'da 122 köpekli arama timinin katılımıyla düzenlenen "2024 Köpekli Arama Timleri Görev ve Eğitim Yeterlilik Sınavı"nda birinci oldu.